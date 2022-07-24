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    Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun fiyatı ve pil ömrü belli oldu

    Samsung’un yeni Galaxy Watch 5 serisi akıllı saatleri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy Watch 5 serisinin fiyatlandırması kullanıcıları mutlu edecek gibi görünüyor.
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    Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun fiyatı ve pil ömrü belli oldu
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    Samsung, bir süredir yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları ve giyilebilir cihazları üzerinde çalışıyor. 10 Ağustos'ta Unpacked etkinliği kapsamında Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 ile birlikte duyurulacak olan Galaxy Watch 5 serisinden gelen yeni bilgiler bizlere ürünlerin fiyatlandırmasını sunuyor.

    Galaxy Watch 5, Watch 4’e göre daha ucuz

    Unpacked etkinliği kapsamında tanıtılacak olan Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro akıllı saatlerin fiyatlandırmaları güvenilir bir perakende firması tarafından listelendi. Dealntech’in aktardığına göre Galaxy Watch 5, önceki versiyona göre daha ucuz olacak.

    Paylaşılan bilgilere göre Galaxy Watch 5’in 40 mm ve Bluetooth versiyonu 259 Euro, 44 mm modeli ise 286 Euro fiyat ile çıkacak. Galaxy Watch 5 Pro’nun 45mm Bluetooth modeli ise 430 Euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya girecek. Eğer bu fiyatlandırmalar doğruysa Galaxy Watch 5, çıkış fiyatı 269 Euro olan Watch 4’ten daha ucuz olacak.

    Galaxy Watch 5 serisi aynı zamanda pil performansıyla da öne çıkabilir. Gelen bilgilere göre Watch 5 Pro’nun üç güne kadar pil ömrü sunması bekleniyor. Geçen yılki modellerin gün sonunu zor çıkardığı düşünüldüğünde bunun ciddi bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yeni Galaxy Watch 5 serisi WearOS 3.5 tabanlı One UI Watch 4.5 sürümüyle kutudan çıkacak.

    Kaynakça https://www.techradar.com/news/samsung-galaxy-watch-5-leaks-reveals-pricing-and-battery-life https://www.dealntech.com/galaxy-watch-5-pro/
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