Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro Türkiye fiyatları açıklandı

    Samsung'un Unpacket etkinliğinde tanıtılan yeni Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro Türkiye fiyatları açıklandı. Akıllı saatler Samsung'un resmi sitesinde ön siparişe açılmış durumda.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 pro türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    10 Ağustos tarihili Unpacked etkinliği kapsamında duyurulan yeni nesil Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro akıllı saatlerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Samsung'un kendi resmi sitesinde satışa çıkan açılan ürünler için aynı zamanda ön siparişe özel fırsatlar sunuluyor. Öte yandan önceki nesle oranla artan fiyatlar da dikkatlerden kaçmazken sunulan kampanyaların 11 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğunun altını çizelim.

    Samsung Galaxy Watch 5 serisi, tasarımsal anlamda önceki seriye büyük oranda benziyor. Mevcut tasarım dilini seviyorsanız bu modelleri de seveceksinizdir. Bununla birlikte standart Galaxy Watch 5, iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte gelmekte: 44mm ve 40mm. Özellikler bakımından aynı olan akıllı saatler pil ve boyutları bakımından ayrılıyor. Samsung'un yeni akıllı saatleri arasında en dikkat çeken model ise Galaxy Watch 5 Pro oldu. Daha büyük ve daha dayanıklı yapısının yanında firmanın şimdiye kadarki en büyük bataryasına sahip olan akıllı saat sporcular için tercih sebebi olabilir. Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro hakkında daha detaylı bilgi almak için bu haberimize bakabilirsiniz.

    Galaxy Watch 5 Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro Türkiye fiyatları açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    An itibariyle Samsung'un resmi Türkiye sitesinde ön siparişe açılan Galaxy Watch 5'in 40mm Bluetooth modeli için 4.499 TL fiyat belirlenmiş. Bu ürünü 11 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında ön sipariş verirseniz, 1.499 TL değerindeki Samsung EP-P5400T kablosuz ikili hızlı şarj cihazına (15W) ücretsiz sahip olabilirsiniz. Serinin 44mm Bluetooth versiyonu ise 4.999 TL fiyat etiketine sahip. Aynı şekilde bu cihazı da ön sipariş ile alırsanız kablosuz ikili şarj cihazı hediye olarak geliyor.

    Galaxy Watch 5 Pro Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy Watch 5 pro türkiye fiyatı açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy Watch 5 Pro tarfına geldiğimizde ise bizleri elbette daha yüksek bir fiyat karşılıyor. Serinin en büyük ve cazip modeli olan Watch 5 Pro'nun Bluetooth modeli 7.999 TL'den satışa sunulmakta. 30 Ağustos'a kadar vereceğiniz ön siparişlerde yine bu ürün özelinde geçerli kampanyalar sunulmakta. Diğer kardeşlerinde olduğu gibi bu modeli de ön sipariş ile alırsanız 1.499 TL değerindeki Samsung EP-P5400T kablosuz ikili hızlı şarj cihazı hediye olarak geliyor. Ek olarak Watch 5 Pro'ya özel 699 TL değerinde ücretsiz saat kordonu da yine hediye.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 1 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız