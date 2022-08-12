Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro Türkiye fiyatları açıklandı

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10 Ağustos tarihili Unpacked etkinliği kapsamında duyurulan yeni nesil Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro akıllı saatlerinin Türkiye fiyatları belli oldu. Samsung'un kendi resmi sitesinde satışa çıkan açılan ürünler için aynı zamanda ön siparişe özel fırsatlar sunuluyor. Öte yandan önceki nesle oranla artan fiyatlar da dikkatlerden kaçmazken sunulan kampanyaların 11 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında geçerli olduğunun altını çizelim.

Samsung Galaxy Watch 5 serisi, tasarımsal anlamda önceki seriye büyük oranda benziyor. Mevcut tasarım dilini seviyorsanız bu modelleri de seveceksinizdir. Bununla birlikte standart Galaxy Watch 5, iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte gelmekte: 44mm ve 40mm. Özellikler bakımından aynı olan akıllı saatler pil ve boyutları bakımından ayrılıyor. Samsung'un yeni akıllı saatleri arasında en dikkat çeken model ise Galaxy Watch 5 Pro oldu. Daha büyük ve daha dayanıklı yapısının yanında firmanın şimdiye kadarki en büyük bataryasına sahip olan akıllı saat sporcular için tercih sebebi olabilir. Samsung Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro hakkında daha detaylı bilgi almak için bu haberimize bakabilirsiniz.

Samsung Galaxy Watch 5 Tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Galaxy Watch 5 Türkiye fiyatı

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An itibariyle Samsung'un resmi Türkiye sitesinde ön siparişe açılan Galaxy Watch 5'in 40mm Bluetooth modeli için 4.499 TL fiyat belirlenmiş. Bu ürünü 11 Ağustos-30 Ağustos tarihleri arasında ön sipariş verirseniz, 1.499 TL değerindeki Samsung EP-P5400T kablosuz ikili hızlı şarj cihazına (15W) ücretsiz sahip olabilirsiniz. Serinin 44mm Bluetooth versiyonu ise 4.999 TL fiyat etiketine sahip. Aynı şekilde bu cihazı da ön sipariş ile alırsanız kablosuz ikili şarj cihazı hediye olarak geliyor.

Galaxy Watch 5 Pro Türkiye fiyatı

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Galaxy Watch 5 Pro tarfına geldiğimizde ise bizleri elbette daha yüksek bir fiyat karşılıyor. Serinin en büyük ve cazip modeli olan Watch 5 Pro'nun Bluetooth modeli 7.999 TL'den satışa sunulmakta. 30 Ağustos'a kadar vereceğiniz ön siparişlerde yine bu ürün özelinde geçerli kampanyalar sunulmakta. Diğer kardeşlerinde olduğu gibi bu modeli de ön sipariş ile alırsanız 1.499 TL değerindeki Samsung EP-P5400T kablosuz ikili hızlı şarj cihazı hediye olarak geliyor. Ek olarak Watch 5 Pro'ya özel 699 TL değerinde ücretsiz saat kordonu da yine hediye.

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Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro Türkiye fiyatları açıklandı