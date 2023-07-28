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    Galaxy Watch 6'nın işlemcisi Exynos W930 neler sunuyor?

    Samsung, 26 Temmuz'da Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 6 serisini de tanıttı. Samsung'un yeni akıllı saatlerine güç veren Exynos W930 işlemcinin özellikleri de belli oldu.
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    Samsung Exynos W930 akıllı saat işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, beklendiği üzere Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni akıllı saatlerini de tanıttı. Galaxy Watch 6 ve Watch 6 Classic, daha ince tasarım, daha parlak ekran ve gelişmiş sağlık takibinin yanı sıra yeni işlemci ile geliyor. Samsung Exynos W930 özellikleri lansman sonrası detaylı olarak paylaşıldı.

    Samsung Exynos W930 özellikleri

    Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği sırasında yeni akıllı saatlerinin işlemcisi hakkında çok az bilgi paylaştı. Exynos W930, daha fazla belleğe sahip, hız aşırtmalı Exynos W920 olarak tanımlanabilir. 5nm üretim sürecinden geçen Exynos W930, 1,4 GHz hızda çalışan çift çekirdek Cortex-A55 CPU'ya sahip. Exynos W920’ye kıyasla %18 performans artışı söz konusu. İşlemci, maksimum QHD çözünürlük, 21 FPS video oynatmayı destekleyen ARM Mali-G68 MP2 GPU içeriyor.

    Samsung, CPU, GPU, 2GB LPDDR4 RAM, 16GB eMMC depolama ve güç yönetimi entegre çipini tek bir pakette birleştirerek çipi akıllı saate yerleştirmeyi başardıklarını söylüyor. FO-PLP (Fan-Out Panel Level Packaging) ve SiP-ePoP (System-in-Package-embedded Package on Package) paketleme çözümleri kullanılmış. Bu teknolojiler yeni değil; Exynos W920'de de mevcuttu. Bu nedenle Exynos W930'un yalnızca daha fazla RAM ve biraz daha yüksek saat hızına sahip Exynos W920 olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

    İşlemci, entegre GNSS, 4G LTE modem, çift bant Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantılarını destekliyor. Saatin her zaman açık ekran modunda çalışması gibi düşük güç gerektiren görevler için ayrı çift çekirdekli Cortex-A55 yonga bulunuyor.

    Samsung’un bu işlemciyi Galaxy Watch 7 ve hatta sonra çıkacak yeni saatlerinde de kullanması bekleniyor.

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