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    Samsung Galaxy Watch, dövmeli bileklerde daha iyi çalışacak

    Çoğu akıllı saat modelinde olduğu gibi Samsung Galaxy Watch da dövmeli bileklerde olduğu gibi çalışmıyor. Ancak, şirket bu durumu düzeltecek güncellemenin geleceğinin müjdesini verdi.
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    samsung galaxy watch dövme güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Samsung, Apple ve diğer markaların neredeyse tüm akıllı saatleri dövmeli bilekte sağlık ve zindelik verilerini okumakta güçlük çekiyor. Mürekkep, saatin bileğe takılı olup olmadığını algılamasını engelliyor. Samsung, Galaxy Watch’larda yaşanan bu sorunu çözmek için güncelleme yayınlayacak.

    Dövmeli bileklerde algılama sorunu çözülüyor

    Biyometrik verileri ölçmek için optik sensörleri kullanan akıllı saatler, bilekte dövmesi olan kişilerde düzgün çalışmıyor. Sensörler, dövme mürekkebinin arkasını görmekte güçlü çekiyor ve çoğu durumda takma algılaması doğru şekilde çalışmıyor. Samsung, bileğinde dövmesi olan kullanıcılar için algılamayı iyileştirecek bir özellik eklemeye çalışıyor.

    Galaxy Wear uygulamasında yetkili bir Samsung topluluğu moderatörü, güncellemenin 2023 ikinci yarısında yayınlanacağını söyledi. Beklenen özellik, One UI Watch 5 ve Wear OS 4 güncellemesi ile birlikte sunulabilir.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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