Samsung Galaxy Watch, dövmeli bileklerde daha iyi çalışacak

Dövmeli bileklerde algılama sorunu çözülüyor
Biyometrik verileri ölçmek için optik sensörleri kullanan akıllı saatler, bilekte dövmesi olan kişilerde düzgün çalışmıyor. Sensörler, dövme mürekkebinin arkasını görmekte güçlü çekiyor ve çoğu durumda takma algılaması doğru şekilde çalışmıyor. Samsung, bileğinde dövmesi olan kullanıcılar için algılamayı iyileştirecek bir özellik eklemeye çalışıyor.
Galaxy Wear uygulamasında yetkili bir Samsung topluluğu moderatörü, güncellemenin 2023 ikinci yarısında yayınlanacağını söyledi. Beklenen özellik, One UI Watch 5 ve Wear OS 4 güncellemesi ile birlikte sunulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D