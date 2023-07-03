Samsung Galaxy Watch, dövmeli bileklerde daha iyi çalışacak

Tam Boyutta Gör Samsung, Apple ve diğer markaların neredeyse tüm akıllı saatleri dövmeli bilekte sağlık ve zindelik verilerini okumakta güçlük çekiyor. Mürekkep, saatin bileğe takılı olup olmadığını algılamasını engelliyor. Samsung, Galaxy Watch’larda yaşanan bu sorunu çözmek için güncelleme yayınlayacak.

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Dövmeli bileklerde algılama sorunu çözülüyor

Biyometrik verileri ölçmek için optik sensörleri kullanan akıllı saatler, bilekte dövmesi olan kişilerde düzgün çalışmıyor. Sensörler, dövme mürekkebinin arkasını görmekte güçlü çekiyor ve çoğu durumda takma algılaması doğru şekilde çalışmıyor. Samsung, bileğinde dövmesi olan kullanıcılar için algılamayı iyileştirecek bir özellik eklemeye çalışıyor.

Galaxy Wear uygulamasında yetkili bir Samsung topluluğu moderatörü, güncellemenin 2023 ikinci yarısında yayınlanacağını söyledi. Beklenen özellik, One UI Watch 5 ve Wear OS 4 güncellemesi ile birlikte sunulabilir.

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