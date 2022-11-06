29.999 TL vs 32.999 TL: Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Huawei P50 Pocket karşılaştırması

Tam Boyutta Gör Huawei 23 Aralık 2021 tarihinde P50 Pocket isimli cihazını satışa sundu. 10 Ağustos 2022 tarihinde Samsung'un Galaxy Z Flip 4 isimli modeli piyasaya sürüldü.Ülkemizde şu anda satışta olan bu modellerin arasındaki farklar oldukça merak ediliyor. Birçok kullanıcı "Samsung Galaxy Z Flip 4 mü yoksa Huawei P50 Pocket mı satın almalıyım?" sorusunun cevabını arıyor. İşte Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Huawei P50 Pocket karşılaştırması!

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Kasa deneyimi 📱

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu modeli Gorilla Glass Victus Plus ile korunuyor. Alüminyum çerçeveye cam kasa eşlik ediyor. IPX8 sertifikasına sahip olan Güney Kore menşeli Galaxy Z Flip 4'ün su geçirmez bir yapısı var.

Çinli P50 Pocket'da ise ana ekranın yanı sıra 1 inç büyüklüğünde olan dairesel bir harici ekran mevcut. Kendisinin rakibine göre daha büyük ancak yapı kalitesi açısından daha az etkileyici bir kasası var.

Ekran deneyimi 🖵

Huawei P50 Pocket oldukça geniş bir dahili ekrana ev sahipliği yapıyor. Bir milyar adet renk gösterebilen ve 120 Hz yenileme hızı ile donatılan bu OLED (Full HD Plus çözünürlük) ekranın boyutu 6.9 inç. Bu ürünün harici ekranı (OLED) 1.04 inç boyutunda ve şeklen bir akıllı saate benziyor.

Galaxy Z Flip 4 tarafına baktığımızda kullanıcıları 6.7 inç büyüklüğünde olan bir AMOLED ekranın karşıladığını ve bu ekranın 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olduğunu görüyoruz. Kendisinin harici ekranı 1.9 inç büyüklüğünde ve dikdörtgen şeklinde.

Donanım ve yazılım deneyimi ⚙️

Tam Boyutta Gör Samsung'un bu akıllı telefonuna Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 isimli işlemcisi güç veriyor. 8 GB Ram desteği ile donatılan bu ürünün rakibinde ise Snapdragon 888 var ancak Huawei 5G teknolojisi konusunda ABD'nin ambargoları yüzünden sıkıntılar çekiyor.

P50 Pocket'da Google'ın mobil servisleri mevcut değil. Onun yerine Huawei tarafından inşa edilen mobil servisler kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Kamera deneyimi 📷

Kamera konusunda Huawei P50 Pocket çok daha iyi. Zira 40 MP ana sensör, 13 MP ultra geniş açılı kamera ve portre çekimler için üretilen 32 MP kamera eşliğinde marketlerdeki yerini alan P50 Pocket'ın rakibinde 2 adet 12 MP arka kamera ve 1 adet 10 MP ön kamera mevcut.

Ayrıca 10.7 MP geniş açı ön kamerası ile dikkat çeken Huawei P50 Pocket'ın batarya hususunda da Galaxy Z Flip 4'ü geçtiğini söyleyebiliriz.

Batarya deneyimi 🔋

Galaxy Z Flip 4'ün batarya kapasitesi 3700 mAh (Li-Po). 30 dakikada yüzde 50 seviyesine erişebilen 25 W kablolu şarj teknolojisine 15 W kablosuz şarj teknolojisi destek veriyor. Kendisinin bir de 4.5 W ters kablosuz şarj yapısı var.

P50 Pocket ise karşımıza 4000 mAh (Li-Po), 40 W kablolu şarj ve 5 W kablolu ters şarj özellikleri ile çıkıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4 Türkiye fiyatı 🏷️

Bu cihazı şu anda 29.999 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. Değişiklik gösterebilen teknik detaylar için ilgili sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Huawei P50 Pocket Türkiye fiyatı 🎁

Bu cihazı şu anda 32.999 TL karşılığında satın alabiliyorsunuz. Değişiklik gösterebilen teknik detaylar için ilgili sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz.

Not: Resmî sayfalarda "Stokta mevcut değil!" uyarısı ile karşılaşabilirsiniz. Bu bağlamda diğer çevrim içi alışveriş platformlarına bir göz atmanız gerekbilir. Zira fiyatlar da değiştirilebilir.

Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Huawei P50 Pocket Karşılaştırması 🆚 Teknik Özellikler Samsung Galaxy Z Flip 4 Huawei P50 Pocket Ekran Ana ekran: Katlanabilen Dinamik SUPER AMOLED 2X, 120 Hz ekran tazeleme hızı. Yapı: HDR 10 Plus, 1200 nit, 6.7 inç, 101.5 cm2 (yaklaşık yüzde 85.4 ekran - gövde oranı). Çözünürlük: 1080 x 2640 piksel (yaklaşık 426 PPI yoğunluğu). Harici ekran: Super AMOLED, 1.9 inç, 260 x 512 piksel (Gorilla Glass Victus Plus). Ana ekran: Katlanabilen OLED, 1 milyar adet renk seçeneği, 120 Hz ekran tazeleme hızı. Yapı: 6.9 inç, 109.2 cm2 (yaklaşık yüzde 85.1 ekran - gövde oranı), 1188 x 2790 piksel, 21:9 oran (yaklaşık 442 PPI yoğunluğu). Harici ekran: OLED, 1.04 inç, 340 x 340 piksel, 328 PPI. Boyut, ağırlık ve kasa yapısı Katlanmamış hâli: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm. Katlanmış hâli: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm. Ağırlık: 187 gram. Kasanın ön tarafı: Plastik. Kasanın arka tarafı: Cam. Dayanıklılık: Düşmeye ve çizilmeye dayanıklı olan zırhla kaplı alüminyum çerçeve. Katlanmamış hâli: 170 x 75.5 x 7.2 mm. Katlanmış hâli: 87.3 x 75.5 x 15.2 mm. Ağırlık: 190 gram. İşlemci ve işletim sistemi Yazılım: Android 12, One UI 4.1.1 Yonga seti: Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm). Yonga setinin özellikleri: 8 çekirdek (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 & 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 & 4 x 1.80 GHz Cortex-A510). Grafik işlemcisi: Adreno 730. Yazılım: HarmonyOS 2.0 (Çin), EMUI 12 (Avrupa), Google Play Servisleri mevcut değil. Yonga seti: Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm). Yonga setinin özellikleri: 8 çekirdek (1 x 2.84 GHz Cortex-X1 & 3 x 2.42 GHz Cortex-A78 & 4 x 1.80 GHz Cortex-A55). Grafik işlemcisi: Adreno 660. RAM 8 GB. 8 GB ve 12 GB. Depolama kapasitesi 128 GB, 256 GB, 512, GB (UFS 3.1). 256 GB ve 512 GB. Depolama teknolojisi: NM (Nano Hafıza), 256 GB'a kadar yükseltilebilir (Ortak SIM bölmesini kullanır). Arka kamera Birinci kamera: 12 MP, f/1.8, 24 mm (geniş açı), 1/1.76", 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS. İkinci kamera: 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş açı), 1.12µm. Çekim teknolojisi: LED flaş, HDR, panorama. Video: 4K@30/60 FPS, 1080p@60/240 FPS, 720p@960 FPS, HDR 10 Plus. Birinci kamera: 40 MP, f/1.8, (geniş açı), PDAF, Laser AF. İkinci kamera: 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra geniş açı), AF. Üçüncü kamera: 32 MP, f/1.8, (geniş açı), 1/3.14", 0.7µm, AF. Çekim teknolojisi: LED flaş, HDR, panorama. Video: 4K@30/60 FPS, 1080p@30/120/240 FPS, gyro-EIS. Ön kamera Modül: 10 MP, f/2.4, 26 mm (geniş açı), 1.22µm. Çekim teknolojisi: HDR. Video: 4K@30 FPS. Modül: 10.7 MP, f/2.2, (ultra geniş açı). Çekim teknolojisi: HDR, panorama. Video: 4K@30/60 FPS, 1080p@30/60/120/240 FPS. Batarya Tür: Li-Po. Kapasite: 3700 mAh. Kablolu şarj: 25 W. Kablosuz şarj: 15 W. Kablosuz ters şarj: 4.5 W. Tür: Li-Po. Kapasite: 4000 mAh. Kablolu şarj: 40 W. Kablolu ters şarj: 5 W. Bağlantılar ve sertifikalar Ses: Stereo hoparlör, 32-bit/384 kHz çıkış frekans aralığı, AKG. İnternet: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. Bluetooth: 5.2, A2DP, LE. Navigasyon: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS. Evrensel Seri Veriyolu: NFC, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go. SIM: Nano-SIM ve eSIM. Sertifika: IPX8. Ses: Stereo hoparlör. İnternet: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. Bluetooth: 5.2, A2DP, LE. Navigasyon: GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I + B1c + B2a), GALILEO (E1 + E5a), QZSS (L1 + L5), NavIC (L5). Evrensel Seri Veriyolu: NFC, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go. SIM: Çift SIM (Nano-SIM, dual stand-by). Sertifika: Mevcut değil. Sensörler Parmak izi (yan tarafta), ivmeölçer, jiroskop, mesafe ölçme, pusula, barometre. Parmak izi (yan tarafta), ivmeölçer, jireskop, mesafe ölçme, pusula, barometre, renk spektrumu (çeşitliliği).

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Huawei P50 Pocket'a kıyasla artı yönleri neler ❓

Daha fazla işlevsellik.

Su geçirmez kasa yapısı.

eSIM.

Kablosuz şarj teknolojisi.

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün Huawei P50 Pocket'a kıyasla eksi yönleri neler? 🤔

Daha zayıf bir kamera yapısı.

Huawei P50 Pocket'ın Samsung Galaxy Z Flip 4'e kıyasla artı yönleri neler? ✔️

Çok daha iyi bir kamera yapısı.

Daha büyük bir batarya.

Daha geniş bir ekran.

Daha hızlı şarj etme teknolojisi.

Huawei P50 Pocket'ın Samsung Galaxy Z Flip 4'e kıyasla eksi yönleri neler? ➖

5G mevcut değil.

Google Mobil Hizmetler mevcut değil.

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Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Huawei P50 Pocket karşılaştırması