Samsung Galaxy Z Flip 7 FE doğrulanmış olabilir

Galaxy Z Flip 7 FE ufukta göründü
Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki sızıntılarda, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 Slim'in yolda olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu modeller yerine yakın tarihte Galaxy Z Fold 6 SE modeli ile karşılaştık ve Z Fold 6'nın nispeten güncellenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıktı.
Şimdi, yeni bir rapora göre Samsung, uygun fiyatlı katlanabilir telefon planlarını tekrar değerlendiriyor olabilir. Öyle ki koreli dev, daha fazla müşterinin katlanabilir telefon satın alabilmesi için fiyat bariyerini düşürmeyi planlıyor. Bunun zaman aralığı ise paylaşılmadı. Ancak ilk olarak Galaxy Z Flip 7 FE modeline işaret edilmiş durumda.
Bilmeyenler için FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Flip 7 FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Keza Samsung'un iPhone SE benzeri bir marka stratejisi uyguladığını görebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı bir Galaxy Z Flip 7 FE iyi bir fikir mi? yoksa Samsung katlanabilir segmenti premium bir fiyatta mı tutmalı?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über