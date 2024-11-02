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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE doğrulanmış olabilir

    Akıllı telefon devi Samsung, Galaxy FE yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Gelecek yıl uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE piyasaya çıkabilir. İşte ilk bilgiler...
    Samsung Galaxy Z Flip 7 FE doğrulanmış olabilir Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak hem yüksek fiyat hem de dayanıklılık gibi sorunlar, bu ivmeyi yavaşlatıyor diyebiliriz. Samsung ise, gelecek yıl kullanıcıları şaşırtabilir. Galaxy Z Fold FE'nin ardından uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE için ilk bilgiler paylaşıldı.

    Galaxy Z Flip 7 FE ufukta göründü

    Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki sızıntılarda, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 Slim'in yolda olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu modeller yerine yakın tarihte Galaxy Z Fold 6 SE modeli ile karşılaştık ve Z Fold 6'nın nispeten güncellenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıktı.

    Şimdi, yeni bir rapora göre Samsung, uygun fiyatlı katlanabilir telefon planlarını tekrar değerlendiriyor olabilir. Öyle ki koreli dev, daha fazla müşterinin katlanabilir telefon satın alabilmesi için fiyat bariyerini düşürmeyi planlıyor. Bunun zaman aralığı ise paylaşılmadı. Ancak ilk olarak Galaxy Z Flip 7 FE modeline işaret edilmiş durumda. 

    Bilmeyenler için FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Flip 7 FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Keza Samsung'un iPhone SE benzeri bir marka stratejisi uyguladığını görebiliriz.  Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı bir Galaxy Z Flip 7 FE iyi bir fikir mi? yoksa Samsung katlanabilir segmenti premium bir fiyatta mı tutmalı?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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