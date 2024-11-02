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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlar her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ancak hem yüksek fiyat hem de dayanıklılık gibi sorunlar, bu ivmeyi yavaşlatıyor diyebiliriz. Samsung ise, gelecek yıl kullanıcıları şaşırtabilir. Galaxy Z Fold FE'nin ardından uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE için ilk bilgiler paylaşıldı.

Galaxy Z Flip 7 FE ufukta göründü

Kaçıranlar için Samsung, bir süredir bütçe odaklı katlanabilir telefonlar ile gündemde. Hatta daha önceki sızıntılarda, Galaxy Z Fold 6 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 Slim'in yolda olduğundan bahsetmiştik. Ancak bu modeller yerine yakın tarihte Galaxy Z Fold 6 SE modeli ile karşılaştık ve Z Fold 6'nın nispeten güncellenmiş bir sürümü olarak karşımıza çıktı.

Şimdi, yeni bir rapora göre Samsung, uygun fiyatlı katlanabilir telefon planlarını tekrar değerlendiriyor olabilir. Öyle ki koreli dev, daha fazla müşterinin katlanabilir telefon satın alabilmesi için fiyat bariyerini düşürmeyi planlıyor. Bunun zaman aralığı ise paylaşılmadı. Ancak ilk olarak Galaxy Z Flip 7 FE modeline işaret edilmiş durumda.

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Bilmeyenler için FE modellerinin bütçe odaklı kırpılmış cihazlar olduğunu hatırlatalım. Galaxy Z Flip 7 FE ise katlanabilir telefon pazarında önemli bir başarıya ulaşabilir. Keza Samsung'un iPhone SE benzeri bir marka stratejisi uyguladığını görebiliriz. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı bir Galaxy Z Flip 7 FE iyi bir fikir mi? yoksa Samsung katlanabilir segmenti premium bir fiyatta mı tutmalı?

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Samsung Galaxy Z Flip 7 FE doğrulanmış olabilir