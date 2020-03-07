Samsung Galaxy Z Flip için yazılım güncellemesi yayınlandı

Samsung geçtiğimiz Eylül ayında şirketin yeni katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Z Flip'i tanıtmıştı. Dikey olarak katlanma özelliğine sahip olan bu akıllı telefon için yazılım güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

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Kamera performansı iyileştirildi

Şimdilik sadece ABD'deki kullanıcılara sunulan güncelleme, diğer ülkelere de birkaç gün içinde dağıtılacak. F700U1UEU1ATBC sürüm numarasına sahip güncelleme, Mart güvenlik yaması ile birlikte geliyor. Şirketin açıkladığı üzere yeni güncelleme, Galaxy Z Flip modelinde performans yükseltmeleri, hata düzeltmeleri ve bazı önemli kamera iyileştirmeleri sunuyor. Örneğin Single Take kamera modu kullanılırken, kalitenin artırıldığı belirtilmiş ve kameranın genel kararlılığının geliştirildiği de dikkat çekilen diğer notlar arasında.

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy Z Flip, 6.7 inç Dinamik AMOLED ekrana ve Qualcomm Snapdragon 855+ yonga setine sahip şirketin ikinci katlanabilir akıllı telefonu. Yana entegre edilmiş parmak izi okuyucu ve 3.300 mAh pil kapasitesi ile gelen cihaz ülkemizde 14.999,00 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

https://twitter.com/MaxWinebach/status/1235916612957585408

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