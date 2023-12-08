Tam Boyutta Gör Samsung'un katlanabilir telefonları segmentindeki en başarılı ve kaliteli telefonlar arasında. Ancak özellikle Galaxy Z Fold serisinin dar ve uzun dış ekranı kimilerince beğenilmiyor. Diğer üreticiler gibi daha geniş ekran talebi dile getiriliyor. Görünen o ki Samsung, Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişikliği yapacak.

Dedikodulara göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'da dış ekranın en boy oranını değiştirecek. Q6 kod isimli prototip cihazın en boy oranının farklı olduğu rapor ediliyor.

Galaxy Z Fold 6'nın tasarımının Galaxy S25 ile aynı çizgide olacağı söyleniyor. Aynı zamanda Çinli katlanır telefonlar gibi daha hafif olduğu ve ekrandaki katlanma izinin de azaltıldığı belirtiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold 5 ile telefon katlandığında arada boşluk bırakmayacak bir menteşe kullanmıştı. Yeni telefonunda da artık trend haline gelen daha ince, hafif bir kasa ve geniş bir ekran sunması gerekiyor.

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Galaxy Z Flip 6'nın da daha ince çerçeveler ile daha büyük dış ekran sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Ancak telefonların tanıtılmasına daha çok zaman var. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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Samsung Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişiklik gelebilir