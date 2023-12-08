Samsung Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişiklik gelebilir

Dedikodulara göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'da dış ekranın en boy oranını değiştirecek. Q6 kod isimli prototip cihazın en boy oranının farklı olduğu rapor ediliyor.
Galaxy Z Fold 6'nın tasarımının Galaxy S25 ile aynı çizgide olacağı söyleniyor. Aynı zamanda Çinli katlanır telefonlar gibi daha hafif olduğu ve ekrandaki katlanma izinin de azaltıldığı belirtiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold 5 ile telefon katlandığında arada boşluk bırakmayacak bir menteşe kullanmıştı. Yeni telefonunda da artık trend haline gelen daha ince, hafif bir kasa ve geniş bir ekran sunması gerekiyor.
Galaxy Z Flip 6'nın da daha ince çerçeveler ile daha büyük dış ekran sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Ancak telefonların tanıtılmasına daha çok zaman var. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.