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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişiklik gelebilir

    Galaxy Z Fold'un dar ve uzun dış ekranı kimilerince beğenilmiyor. Diğer üreticiler gibi daha geniş ekran talebi dile getiriliyor. Görünen o ki Samsung, Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişikliği yapacak.
    Samsung Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişiklik gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un katlanabilir telefonları segmentindeki en başarılı ve kaliteli telefonlar arasında. Ancak özellikle Galaxy Z Fold serisinin dar ve uzun dış ekranı kimilerince beğenilmiyor. Diğer üreticiler gibi daha geniş ekran talebi dile getiriliyor. Görünen o ki Samsung, Galaxy Z Fold 6'da beklenen değişikliği yapacak.

    Dedikodulara göre Samsung, Galaxy Z Fold 6'da dış ekranın en boy oranını değiştirecek. Q6 kod isimli prototip cihazın en boy oranının farklı olduğu rapor ediliyor.

    Galaxy Z Fold 6'nın tasarımının Galaxy S25 ile aynı çizgide olacağı söyleniyor. Aynı zamanda Çinli katlanır telefonlar gibi daha hafif olduğu ve ekrandaki katlanma izinin de azaltıldığı belirtiliyor. Samsung, Galaxy Z Fold 5 ile telefon katlandığında arada boşluk bırakmayacak bir menteşe kullanmıştı. Yeni telefonunda da artık trend haline gelen daha ince, hafif bir kasa ve geniş bir ekran sunması gerekiyor.

    Galaxy Z Flip 6'nın da daha ince çerçeveler ile daha büyük dış ekran sunması bekleniyor. Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6, muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek. Ancak telefonların tanıtılmasına daha çok zaman var. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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