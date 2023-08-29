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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 6 şimdiden sızdırıldı

    Samsung Galaxy Z Fold 6 tasarım prototipleri şimdiden internete düşmeye başladı. Samsung’un nu nesilde daha ciddi bir tasarım değişikliği yapacağı iddia ediliyor.
    Samsung Galaxy Z Fold 6 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un satış rekorları kıran yeni Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanabilir akıllı telefonlarının ardından yeni nesil katlanabilir telefonlar için çalışmalar başladı. Samsung modellerin prototiplerini hazırlamış durumda.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?

    Samsung’un gelecek yıl Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 modellerinde benzer bir tasarım dili kullanacağı iddia ediliyor. Prototip tasarımlarda Galaxy S24 Ultra modeline ait konsept tasarımlarla benzerlikler ortaya çıktı.

    Özellikle orta çerçeve, alt kısım ve radyan kısmı oldukça benziyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 modelinin dış ekranı da Galaxy S24 Ultra ile benzerlikler taşıyacak. Bu durumda önceki modellere göre önemli bir tasarım değişikliği anlamına geliyor.

    Katlanabilir telefon ailesinde çok daha mükemmel bir noktaya gelmesi beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde daha gelişmiş AMOLED ekran, 2500 nit parlaklık, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gibi özellikler kesin gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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