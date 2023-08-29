Samsung Galaxy Z Fold 6 şimdiden sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Samsung’un satış rekorları kıran yeni Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5 katlanabilir akıllı telefonlarının ardından yeni nesil katlanabilir telefonlar için çalışmalar başladı. Samsung modellerin prototiplerini hazırlamış durumda.

Samsung Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?

Samsung’un gelecek yıl Galaxy S24 Ultra ve Galaxy Z Fold 6 modellerinde benzer bir tasarım dili kullanacağı iddia ediliyor. Prototip tasarımlarda Galaxy S24 Ultra modeline ait konsept tasarımlarla benzerlikler ortaya çıktı.

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Özellikle orta çerçeve, alt kısım ve radyan kısmı oldukça benziyor. Ayrıca Galaxy Z Fold 6 modelinin dış ekranı da Galaxy S24 Ultra ile benzerlikler taşıyacak. Bu durumda önceki modellere göre önemli bir tasarım değişikliği anlamına geliyor.

Katlanabilir telefon ailesinde çok daha mükemmel bir noktaya gelmesi beklenen Samsung Galaxy Z Fold 6 modelinde daha gelişmiş AMOLED ekran, 2500 nit parlaklık, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti gibi özellikler kesin gibi görünüyor.

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