Samsung Galaxy Z Fold 6 sürümleri ve fiyatı ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırken, yeni söylenti ve sızıntı haberleri duymaya devam ediyoruz. Kaçıranlar için bu etkinlikte, Galaxy Z Fold 5/Flip 5, Galaxy Tab S9 ve Watch 6 serisi dahil olmak üzere yeni duyurular bizleri bekliyor olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, Galaxy Z Fold 6 sürümleri ve fiyat listesi ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı ortaya çıktı

Kaçıranlar için bir süredir Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin selefinden daha pahalı olacağı konuşuluyor. Buna göre Galaxy Z Fold 6, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak ve temel sürümün 2200 euro fiyata sahip olacağı belirtiliyor. Ardından 512 GB depolama alanı istiyorsanız 2.330 euroya, 1 TB depolama alanıyla ise fiyatlar 2.580 euroya çıkacak.

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Ufak bir karşılaştırma yaparsak, söz konusu rakamların geçen yılki modelden yaklaşık 300 euro daha pahalı olduğunu belirtelim. Daha önce sızdırılan ABD fiyatları ise yalnızca 100 dolarlık bir artışa işaret ediyordu. Dolayısıyla bu, Avrupa'dakiler için büyük bir sorun olabilir.

Galaxy Z Fold6

12GB+256GB: 2200 euro

12GB+512GB: 2330 euro

12GB+1TB: 2580 euro

Peki Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?

Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan özelliklere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

Pil tarafında da bir iyileştirmenin olmadığı telefon, önceki modele göre daha ince ve daha hafif olmasının yanında daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 sürümleri ve fiyatı ortaya çıktı