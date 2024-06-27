Samsung Galaxy Z Fold 6 sürümleri ve fiyatı ortaya çıktı

- Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı ortaya çıktı
- Galaxy Z Fold6
- Peki Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?
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Samsung Galaxy Z Fold 6'nın fiyatı ortaya çıktı
Kaçıranlar için bir süredir Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modellerinin selefinden daha pahalı olacağı konuşuluyor. Buna göre Galaxy Z Fold 6, 256GB, 512GB ve 1TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak ve temel sürümün 2200 euro fiyata sahip olacağı belirtiliyor. Ardından 512 GB depolama alanı istiyorsanız 2.330 euroya, 1 TB depolama alanıyla ise fiyatlar 2.580 euroya çıkacak.
Ufak bir karşılaştırma yaparsak, söz konusu rakamların geçen yılki modelden yaklaşık 300 euro daha pahalı olduğunu belirtelim. Daha önce sızdırılan ABD fiyatları ise yalnızca 100 dolarlık bir artışa işaret ediyordu. Dolayısıyla bu, Avrupa'dakiler için büyük bir sorun olabilir.
Galaxy Z Fold6
- 12GB+256GB: 2200 euro
- 12GB+512GB: 2330 euro
- 12GB+1TB: 2580 euro
Peki Galaxy Z Fold 6 neler sunacak?
Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan özelliklere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.
Pil tarafında da bir iyileştirmenin olmadığı telefon, önceki modele göre daha ince ve daha hafif olmasının yanında daha kısa ve daha geniş ekranlara sahip olacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra'ya benzer bir titanyum çerçeveye sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.