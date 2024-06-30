Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ise sızıntıların odağında diyebiliriz. ​​​​​​Şimdi etkinliğe sayılı günler kala, katlanabilir telefonların renk seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri sızdı

Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5'e kıyasla Gri, Lacivert ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Görüntülere göre katlanabilir telefon, daha ince çerçeveler ve daha az belirgin menteşe tasarımıya daha kutu gibi bir yapıya sahip. Bununla birlikte en boy oranı, iç ve kapak ekranı için Fold 5'ten önemli ölçüde daha geniş. Ayrıca kamera lenslerinin arkasında siyah bir halka bulunuyor.

Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan bilgilere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

Tam Boyutta Gör Z Flip 6 ise Gümüş, Mavi, Sarı ve Yeşil olmak üzere dört renkte sunulacak. Bunlar arasından gümüş tonu bize Galaxy S24 Ultra'nın Titanyum Gri kaplamasını hatırlatıyor diyebiliriz. Telefonun tasarımı ise nispeten daha büyük bir kapak ekranı ve arka kamera halkaları ile önceki modele benzer olacak.

Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın resmi görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Ayrıca kameranın mevcut modelden önemli ölçüde daha yüksek 50MP'e kadar yükseltilmesi bekleniyor ve pil ömrünün de daha iyi olacağını umuyoruz. Buna ek olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek ve Galaxy AI yeteneklerine sahip olabilir. Bu da küçük çaplı bir fiyat artışına işaret ediyor.

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Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu