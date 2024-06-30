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    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu

    Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu. İşte her iki modelin tasarımları ve daha fazlası...
    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung, 10 Temmuz tarihli Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7Galaxy Buds 3 ve yeni nesil katlanabilir telefonlarını duyuracak. Bunlar arasından Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ise sızıntıların odağında diyebiliriz. ​​​​​​Şimdi etkinliğe sayılı günler kala, katlanabilir telefonların renk seçenekleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri sızdı

    Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5'e kıyasla Gri, Lacivert ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Görüntülere göre katlanabilir telefon, daha ince çerçeveler ve daha az belirgin menteşe tasarımıya daha kutu gibi bir yapıya sahip. Bununla birlikte en boy oranı, iç ve kapak ekranı için Fold 5'ten önemli ölçüde daha geniş. Ayrıca kamera lenslerinin arkasında siyah bir halka bulunuyor.

    Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan bilgilere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Z Flip 6 ise Gümüş, Mavi, Sarı ve Yeşil olmak üzere dört renkte sunulacak. Bunlar arasından gümüş tonu bize Galaxy S24 Ultra'nın Titanyum Gri kaplamasını hatırlatıyor diyebiliriz. Telefonun tasarımı ise nispeten daha büyük bir kapak ekranı ve arka kamera halkaları ile önceki modele benzer olacak.

    Ayrıca kameranın mevcut modelden önemli ölçüde daha yüksek 50MP'e kadar yükseltilmesi bekleniyor ve pil ömrünün de daha iyi olacağını umuyoruz. Buna ek olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek ve Galaxy AI yeteneklerine sahip olabilir. Bu da küçük çaplı bir fiyat artışına işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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