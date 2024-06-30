Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri belli oldu

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'nın renk seçenekleri sızdı
Aktarıldığı kadarıyla Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Fold 5'e kıyasla Gri, Lacivert ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Görüntülere göre katlanabilir telefon, daha ince çerçeveler ve daha az belirgin menteşe tasarımıya daha kutu gibi bir yapıya sahip. Bununla birlikte en boy oranı, iç ve kapak ekranı için Fold 5'ten önemli ölçüde daha geniş. Ayrıca kamera lenslerinin arkasında siyah bir halka bulunuyor.
Galaxy Z Fold 6, ortaya çıkan bilgilere göre 6.2 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7.6 inç büyüklüğünde iç sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alacak olan telefon, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı sunacak. Kamera tarafında Z Fold 5’e kıyasla bir iyileştirme olmayacak. 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera, telefonun kamera kurulumunu oluşturacak.
Ayrıca kameranın mevcut modelden önemli ölçüde daha yüksek 50MP'e kadar yükseltilmesi bekleniyor ve pil ömrünün de daha iyi olacağını umuyoruz. Buna ek olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle güçlendirilecek ve Galaxy AI yeteneklerine sahip olabilir. Bu da küçük çaplı bir fiyat artışına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.