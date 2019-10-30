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    Samsung geliştirici konferansında Galaxy Home Mini'yi sergiledi

    Samsung geçen yıl tanıttığı Galaxy Home'u hala piyasaya sürmüş değil. Ancak şirket Kaliforniya'daki SDC 2019 etkinliğinde akıllı hoparlörün daha küçük bir versiyonunu sergiledi.
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung geliştirici konferansında Galaxy Home Mini'yi sergiledi
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    Samsung, bir yıldan fazla bir süre önce Galaxy Home adlı bir akıllı hoparlör tanıtmıştı ancak Bixby destekli cihaz bir türlü piyasaya sürülemedi. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise Galaxy Home Mini modelinden haberdar olmuştuk. Hatta şirket Güney Kore'de bir beta test programı başlatarak kendi ülkesindeki tüketicilere akıllı hoparlörü test etme fırsatı sundu. 

    Ayrıca Bkz. "Sony görüntü sensörü üretimine 918 milyon dolar daha yatırım yapacak"

    Samsung şimdi ise Kaliforniya'daki 2019 Samsung Geliştirici Konferansı'nda Galaxy Home Mini'yi sergiledi. Ancak yeni akıllı hoparlörle ilgili çok fazla detay yok. Sadece tasarım anlamında fikir verebilecek birkaç fotoğraf duruyor karşımızda.

    Samsung geliştirici konferansında Galaxy Home Mini'yi sergiledi
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    AKG ses teknolojisi ile gelecek

    Hoparlörün üst kısmında AKG logosu var. Bu da ses kalitesinin iyi olacağına işaret ediyor. Bildiğiniz üzere AKG, Samsung'un bünyesinde yer alan Harman'ın bir markası. Galaxy Home Mini sergilenmesine rağmen cihaz hakkında hiçbir şeyin açıklanmaması, çıkış tarihinin pek de yakın olmadığını gösteriyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-home-mini-in-the-flesh Yorum Yaz
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    neworex 5 sa.
    Daha bixby Türkçe dil desteği yok yıllardır Siri Türkçe bunlardan bir cacık olmaz
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