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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony görüntü sensörü üretimine 918 milyon dolar daha yatırım yapacak

    Japon teknoloji devi Sony, Nagazaki'de açacağı yeni görüntü sensörü fabrikasına 918 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirket yeni fabrikada akıllı telefonlar için CMOS tipi sensörler üretecek.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Sony görüntü sensörü üretimine 918 milyon dolar daha yatırım yapacak
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    Sony, Japonya'nın Nagazaki şehrinde açmayı düşündüğü yeni yarı iletken fabrikası için fon tahsis etmeyi planlıyor. Şirket bu tesiste, akıllı telefon kameralarında kullanılan CMOS tipi görüntü sensörlerini üretecek.

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    Sony gelecek yıl proje için 100 milyar yen (918 milyon dolar) gibi bir yatırım yapacak. Yeni tesisin 2021 yılının Nisan ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

    Akıllı telefon üreticileri cihazlarını daha gelişmiş kamera sistemleri ile donatmaya başladığı için Japon şirket görüntü sensörü pazarının büyümeye devam etmesini bekliyor.

    Sony görüntü sensörü üretimine 918 milyon dolar daha yatırım yapacak
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    Görüntü sensörü pazarında lider Sony

    Sony, 2018 yılında yüzde 50 pazar payıyla dünyanın en büyük görüntü sensörü üreticisiydi. Yeni tesisin bu rakamı 2025 yılına kadar yüzde 60'a çıkaracağı öngörülüyor.

    Sony'nin bu alandaki en yakın rakibinin, global görüntü sensörü pazarının yüzde 20'sini elinde bulunduran Samsung Electronics olduğunu belirtelim.



    https://cdrinfo.com/d7/content/sony-invest-900m-image-sensor-chip-plant Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 2 sa.
    Telefon işini beceremeyince gayet mantıklı hareket
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