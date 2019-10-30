Sony görüntü sensörü üretimine 918 milyon dolar daha yatırım yapacak

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Sony, Japonya'nın Nagazaki şehrinde açmayı düşündüğü yeni yarı iletken fabrikası için fon tahsis etmeyi planlıyor. Şirket bu tesiste, akıllı telefon kameralarında kullanılan CMOS tipi görüntü sensörlerini üretecek.

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Sony gelecek yıl proje için 100 milyar yen (918 milyon dolar) gibi bir yatırım yapacak. Yeni tesisin 2021 yılının Nisan ayında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Akıllı telefon üreticileri cihazlarını daha gelişmiş kamera sistemleri ile donatmaya başladığı için Japon şirket görüntü sensörü pazarının büyümeye devam etmesini bekliyor.

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Görüntü sensörü pazarında lider Sony

Sony, 2018 yılında yüzde 50 pazar payıyla dünyanın en büyük görüntü sensörü üreticisiydi. Yeni tesisin bu rakamı 2025 yılına kadar yüzde 60'a çıkaracağı öngörülüyor.

Sony'nin bu alandaki en yakın rakibinin, global görüntü sensörü pazarının yüzde 20'sini elinde bulunduran Samsung Electronics olduğunu belirtelim.

https://cdrinfo.com/d7/content/sony-invest-900m-image-sensor-chip-plant