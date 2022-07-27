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    Samsung, merakla beklenen Galaxy S22 Bora Moru sürümünü tanıttı

    Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy S22'nin yeni bir renk seçeneğiyle geleceği ortaya çıkmıştı. Samsung'un yaptığı açıklamaya göreyse Bora Moru Samsung Galaxy S22, 10 Ağustos'ta satışa sunulacak.
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    Samsung, merakla beklenen Galaxy S22 Bora Moru sürümünü tanıttı
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    Birkaç hafta önce Samsung'un Galaxy S22 için yeni bir renk seçeneği sunabileceği konuşulmuştu. Sızan görüntüler daha sonra bunun morun yeni bir tonu olacağını ortaya çıkarmıştı. Samsung bugün bu yeni renk seçeneğini resmi olarak piyasaya sürdü.

    Yeni Galaxy cihazları Bora Moru rengiyle de satışa sunulacak

    Samsung, merakla beklenen Galaxy S22 Bora Moru sürümünü tanıttı
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    Bora Moru, mor renginin önceki tonlarından biraz daha farklı. Eğer Bora'nın ne anlama geldiğini merak ediyorsanız Korece'de mor anlamına gelmekte. Samsung bu tonu, neşe ve yaratıcılığı ateşlemek için tasarlandığını söylüyor. Samsung Electronics MX Business Global Marka Pazarlama Grubu Başkan Yardımcısı Sonia Chang, Bora Moru'nun pastel ve nötr tonlarının iyimserlik ve sakinlik duygusu içerdiğini vurguluyor. 

    Chang ayrıca, bu renk seçeneğinin ilk olarak Galaxy S22 için sunulurken, önümüzdeki haftalarda heyecan verici yeni Galaxy cihazları için de geçerli olacağına dikkat çekti. Bora Moru Galaxy S22 ise 10 Ağustos'ta piyasaya sürülecek.

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