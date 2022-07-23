Samsung Galaxy Buds 3 Pro ve Galaxy Z Fold 4'ün fiyatları sızdırıldı

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Samsung Galaxy Z Fold 4, 10 Ağustos Unpacked etkinliğinde piyasaya sürülecek. Şirket, Galaxy Z Fold 4 ile birlikte Samsung Galaxy Z Flip 4, Samsung Galaxy Watch 5 serisi ve Samsung Galaxy Buds 3 Pro'yu da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Z Fold 4'ün ve Galaxy Buds 3 Pro'nun resimlerinin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra ise cihazların fiyatı hakkında sızıntı bilgiler geliyor.

İşte Samsung Galaxy Z Fold 4'ün beklenen Avrupa fiyatı:

Dikkat edilmesi gereken nokta, bazı söylentilerin aksine 1TB Galaxy Z Fold 4'ün olmaması. İki farklı depolama seçeneğiyle gelecek telefonun Avrupa'da 256GB varyantı yaklaşık 1865 Euro, 512GB seçeneği ise yaklaşık 1985 Euro ile piyasaya sürülecek.

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Basın görselleri cihazın bej, mavi ve siyah olmak üzere en az üç renk seçeneği ile çıkış yapacağını gösteriyor. Gelen bilgiler Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setinden güç alacağı yönünde. Ayrıca 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pilden de bahsediliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün fiyatı sızdırıldı 1 gün önce eklendi

Galaxy Z Fold 4, 120 Hz yenileme hızı sunan katlanabilir 7.6 inç AMOLED ekran taşıyacak. Dış tarafında ise 120 Hz'lik 6.2 inç AMOLED ekran yer alacak. Samsung'un önümüzdeki ay tanıtılacak yeni katlanabilir telefonlarının resmi duyurudan sadece birkaç hafta sonra satışa sunulması planlanıyor.

İşte Samsung Galaxy Buds 3 Pro'nun beklenen Avrupa fiyatı:

Üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak Galaxy Buds 3 Pro'nun Avrupa fiyatı sızdırıldı. Buds Pro'nun halefleri olacağı bekleniyordu. Ancak bundan daha fazlası gibi görünüyorlar. Zira perakendeci onları Samsung Galaxy Buds 3 Pro olarak listeledi. Yani bu yeni bir neslin başlangıcı olabilir. Paylaşılan Avrupa fiyatına gelecek olursak eğer baz fiyat olarak 226 Euro'dan listeleniyor ve bazı indirimler uygulanınca 214 Euro'ya düşüyor.

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Samsung Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Z Fold4'ün fiyatları sızdırıldı