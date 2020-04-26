Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye

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Yaklaşık 4 hafta önce yayınlanan Türk yapımı Mount&Blade II: Bannerlord, ülkemizde ve dünyada büyük ilgi gördü. Oyununun gördüğü ilgi nedeniyle Samsung, güzel bir kampanya başlattı.

Samsung marka belirli monitör veya SSD modellerini satın alanlara Mount&Blade II:Bannerlord hediye ediliyor. Mount & Blade II: Bannerlord, Steam’de 149,99 TL’ye satılıyor. 30 Nisan’a kadar online mağazadan alışveriş yapanlara Steam kodu ücretsiz olarak gönderilecek.

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Kampanya dahilindeki en ucuz SSD modeli 530 TL’ye, en ucuz monitör ise 1300 TL’ye satılıyor. Kampanyaya kapsamındaki ürünleri görmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

https://shop.samsung.com/tr/monitor-ssd-bannerlord-oyun-hediye-kampanyasi-2020

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