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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye

    Samsung marka belirli SSD veya oyuncu monitörü satın alan müşterilere Mount&Blade II: Bannerlord oyununun Steam kodu hediye ediliyor.
    1 sa.
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    46
    3
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Samsung monitör ve SSD’lere Bannerlord hediye
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    Yaklaşık 4 hafta önce yayınlanan Türk yapımı Mount&Blade II: Bannerlord, ülkemizde ve dünyada büyük ilgi gördü. Oyununun gördüğü ilgi nedeniyle Samsung, güzel bir kampanya başlattı.

    Samsung marka belirli monitör veya SSD modellerini satın alanlara Mount&Blade II:Bannerlord hediye ediliyor. Mount & Blade II: Bannerlord, Steam’de 149,99 TL’ye satılıyor. 30 Nisan’a kadar online mağazadan alışveriş yapanlara Steam kodu ücretsiz olarak gönderilecek.

    [bkzh=121172]

    Kampanya dahilindeki en ucuz SSD modeli 530 TL’ye, en ucuz monitör ise 1300 TL’ye satılıyor. Kampanyaya kapsamındaki ürünleri görmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    https://shop.samsung.com/tr/monitor-ssd-bannerlord-oyun-hediye-kampanyasi-2020



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 47 dk.
    27 İnç CJG54 QHD neredeyse iyiymiş. Hdr olmaması büyük kusur olmuş. :/ Onca özellik var Hdr niye koymamışlarsa.
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    HAŞMETLİi (Arif YILMAZ) 51 dk.
    Hepsiburadadaki ssd fiyatları ile karşılaştırdım. Bannerlordu steam fiyatının 40 lira daha ucuzuna almış oluyorsunuz hediye değil yani.
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    Yigit315 (Yusuf Yiğit TURAL) 1 sa.
    250 liralık ssd yi 540 TL satarsan tabi ki 150 liralık oyunu hediye edersin.
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