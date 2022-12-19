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    Samsung katlanabilir dizüstü modelini seneye tanıtacak

    Dizüstü pazarında uzun bir süredir katlanabilir ekranlı modeller kendisine yer aramaya çalışıyor. Ne var ki Samsung halen beklenen hamlesini yapmadı. İlk kıvılcım seneye. 
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefon sınıfının tartışmasız lideri olan Samsung, konu dizüstü pazarına gelince biraz beklemeyi tercih etti. Asus ve Lenovo gibi rakipler ilk modellerini tanıtırken LG Display ve Çinli BOE de ekran tedariğini yaptı. Samsung ise gelecek yıl pazara giriyor.

    Samsung katlanabilir dizüstü modeli geliyor

    Kaynaklar Samsung’un 17.3 inçlik OLED ekrana sahip dizüstü modelinin katlandığında 13.3 inç haline geldiğini belirtiyor. Zaten bu küçük boyut klavye ile standart bir dizüstü kullanımı için diğer rakipler tarafından da tercih ediliyor.

    Samsung yıl bitmeden dizüstü modelini tanıtmak niyetindeydi ancak sürpriz bir erteleme oldu. Bu ertelemenin Galaxy S23 serisi için gündeme getirilen erteleme ile bir ilişkisinin olup olmadığı bilinmiyor.

    Samsung, OLED dizüstü modelleri için gelecek yıl 8.5 milyon panel üretmeyi planlıyor. Bu yüksek hakimiyetin yanına bir de katlanabilir OLED panel eklenecek. Hem kendisine ait dizüstü modeli hem de rakiplerin yol haritasında olan katlanabilir dizüstü modelleri ile Samsung iyi bir Pazar payı elde edebilir.

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    AssetGroup 10 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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