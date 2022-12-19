Samsung katlanabilir dizüstü modelini seneye tanıtacak

Tam Boyutta Gör Katlanabilir akıllı telefon sınıfının tartışmasız lideri olan Samsung, konu dizüstü pazarına gelince biraz beklemeyi tercih etti. Asus ve Lenovo gibi rakipler ilk modellerini tanıtırken LG Display ve Çinli BOE de ekran tedariğini yaptı. Samsung ise gelecek yıl pazara giriyor.

Samsung katlanabilir dizüstü modeli geliyor

Kaynaklar Samsung’un 17.3 inçlik OLED ekrana sahip dizüstü modelinin katlandığında 13.3 inç haline geldiğini belirtiyor. Zaten bu küçük boyut klavye ile standart bir dizüstü kullanımı için diğer rakipler tarafından da tercih ediliyor.

Galaxy S23 Ultra daha güçlü soğutacak 5 gün önce eklendi

Samsung yıl bitmeden dizüstü modelini tanıtmak niyetindeydi ancak sürpriz bir erteleme oldu. Bu ertelemenin Galaxy S23 serisi için gündeme getirilen erteleme ile bir ilişkisinin olup olmadığı bilinmiyor.

Samsung, OLED dizüstü modelleri için gelecek yıl 8.5 milyon panel üretmeyi planlıyor. Bu yüksek hakimiyetin yanına bir de katlanabilir OLED panel eklenecek. Hem kendisine ait dizüstü modeli hem de rakiplerin yol haritasında olan katlanabilir dizüstü modelleri ile Samsung iyi bir Pazar payı elde edebilir.

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