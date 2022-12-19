Samsung katlanabilir dizüstü modelini seneye tanıtacak

Samsung katlanabilir dizüstü modeli geliyor
Kaynaklar Samsung’un 17.3 inçlik OLED ekrana sahip dizüstü modelinin katlandığında 13.3 inç haline geldiğini belirtiyor. Zaten bu küçük boyut klavye ile standart bir dizüstü kullanımı için diğer rakipler tarafından da tercih ediliyor.
Samsung yıl bitmeden dizüstü modelini tanıtmak niyetindeydi ancak sürpriz bir erteleme oldu. Bu ertelemenin Galaxy S23 serisi için gündeme getirilen erteleme ile bir ilişkisinin olup olmadığı bilinmiyor.
Samsung, OLED dizüstü modelleri için gelecek yıl 8.5 milyon panel üretmeyi planlıyor. Bu yüksek hakimiyetin yanına bir de katlanabilir OLED panel eklenecek. Hem kendisine ait dizüstü modeli hem de rakiplerin yol haritasında olan katlanabilir dizüstü modelleri ile Samsung iyi bir Pazar payı elde edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...