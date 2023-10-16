Android 14 alacak Samsung telefonlar belli oldu: İşte tarihleri

- Samsung Türkiye'nin güncelleme takvimi belli oldu
- Android 14 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tarihleri
- One UI 6 neler sunuyor?
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Samsung Türkiye'nin güncelleme takvimi belli oldu
Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Android 14, Kasım ayının sonuna kadar 17 farklı Galaxy cihaz için erişilebilir olacak. Bunlar arasından Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra güncellemenin ilk sunulacağı cihazlar olurken, hemen ardından Galaxy S22 serisi ve Z Fold 5, Z Flip 5 modellerine ulaşacak. Orta seviye Galaxy A cihazların ise, en geç 27 Kasım'a kadar güncellemeye kavuşması bekleniyor.
Ayrıca bu listenin güncelleme takvimi paylaşılan modelleri içerdiğini belirtelim. Dolayısıyla çok yakında genişleyeceğini düşünüyoruz. Güncelleme alacak tüm telefonlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Android 14 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tarihleri
- Galaxy S23 – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023
- Galaxy S23+ – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023
- Galaxy S23 Ultra – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023
- Galaxy S22 – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023
- Galaxy S22+ – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023
- Galaxy S22 Ultra – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023
- Galaxy Z Flip 5 – 1 Kasım 2023 – 1 Aralık 2023
- Galaxy Z Fold 5 – 1 Kasım 2023 – 1 Aralık 2023
- Galaxy A53 – 27 Ekim 2023 – 27 Kasım 2023
- Galaxy A33 – 27 Ekim 2023 – 27 Kasım 2023
- Galaxy A54 – 18 Ekim 2023 – 18 Kasım 2023
- Galaxy A34 – 10 Kasım 2023 – 10 Aralık 2023
- Galaxy A13 – 23 Kasım 2023 – 23 Aralık 2023
- Galaxy Tab S9 Ultra – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023
- Galaxy Tab S9+ – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023
- Galaxy Tab S9 – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023
- Galaxy Tab S8 Ultra – 11 Kasım 2023 – 11 Aralık 2023
One UI 6 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.