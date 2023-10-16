Android 14 alacak Samsung telefonlar belli oldu: İşte tarihleri

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Google tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Android 14 için geri sayım resmen başladı. Son olarak Samsung Türkiye, ilk etapta Android 14 güncellemesi alacak modellerin bir listesini açıkladı. Peki Android 14 tabanlı One UI 6.0 hangi telefonda ne zaman kullanıma sunulacak? Gelin listeye hep brlikte göz atalım.

Samsung Türkiye'nin güncelleme takvimi belli oldu

Samsung Türkiye'den yapılan açıklamaya göre Android 14, Kasım ayının sonuna kadar 17 farklı Galaxy cihaz için erişilebilir olacak. Bunlar arasından Galaxy S23, S23+ ve S23 Ultra güncellemenin ilk sunulacağı cihazlar olurken, hemen ardından Galaxy S22 serisi ve Z Fold 5, Z Flip 5 modellerine ulaşacak. Orta seviye Galaxy A cihazların ise, en geç 27 Kasım'a kadar güncellemeye kavuşması bekleniyor.

Ayrıca bu listenin güncelleme takvimi paylaşılan modelleri içerdiğini belirtelim. Dolayısıyla çok yakında genişleyeceğini düşünüyoruz. Güncelleme alacak tüm telefonlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung One UI 6.0 tanıtıldı: İşte gelen yenilikler 1 hf. önce eklendi

Android 14 güncellemesi alacak Samsung telefonlar ve tarihleri

Galaxy S23 – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023

Galaxy S23+ – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023

Galaxy S23 Ultra – 11 Ekim 2023 – 11 Kasım 2023

Galaxy S22 – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023

Galaxy S22+ – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023

Galaxy S22 Ultra – 11 Kasım 2023 – 27 Aralık 2023

Galaxy Z Flip 5 – 1 Kasım 2023 – 1 Aralık 2023

Galaxy Z Fold 5 – 1 Kasım 2023 – 1 Aralık 2023

Galaxy A53 – 27 Ekim 2023 – 27 Kasım 2023

Galaxy A33 – 27 Ekim 2023 – 27 Kasım 2023

Galaxy A54 – 18 Ekim 2023 – 18 Kasım 2023

Galaxy A34 – 10 Kasım 2023 – 10 Aralık 2023

Galaxy A13 – 23 Kasım 2023 – 23 Aralık 2023

Galaxy Tab S9 Ultra – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023

Galaxy Tab S9+ – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023

Galaxy Tab S9 – 20 Ekim 2023 – 20 Kasım 2023

Galaxy Tab S8 Ultra – 11 Kasım 2023 – 11 Aralık 2023

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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