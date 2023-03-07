Samsung yalanladı: İşlemci geliştirmiyoruz!

Samsung özelleştirilmiş işlemci tasarlamıyor!
Apple ve Qualcomm’un özelleştirilmiş mobil işlemci çekirdeği yarışında zirvede olduğu dönemlerde Samsung da Mongoose adını verdiği çekirdek tasarımlarına yönelmiş ve 5 nesil Exynos işlemcilerinde kullanmıştı.
Ne var ki verimlilik sorunları bir türlü yakasını bırakmayınca mecburen standart ARM tasarımlarına dönmek zorunda kalmıştı. Bazı iddialar 2025 yılına yetişecek Exynos işlemcilerinde özelleştirilmiş çekirdekler kullanılacağı yönündeydi. Ne var ki Samsung bunu yalanladı.
Firma Exynos bölümüne gerekli olduğu dönemlerde mühendis alımı yaptıklarını ancak herhangi bir şekilde özelleştirilmiş çekirdek planlarının olmadığını açıkladı. Yani o dönemde Cortex-X3 veya X4 gibi hangi mimari varsa o kullanılacak. Samsung’un en erken Galaxy S25 serisinde bir değişiklik yapacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan ışın izleme destekli entegre Radeon grafik birimlerinin nasıl ilerleyeceği de şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez