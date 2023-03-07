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    Anlık Bildirim

    Samsung yalanladı: İşlemci geliştirmiyoruz!

    Exynos işlemcilerde kullanmak üzere özelleştirilmiş çekirdekler geliştirdiğine dair iddiaları yalanlayan Samsung böyle bir planlarının olmadığını açıkladı.      
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Büyük yatırımlarla başladığı Exynos amiral gemisi işlemci tasarımını hayal kırıklığı ile sona erdiren Samsung, her şeyi geride bırakarak yeniden bir Exynos tasarımı geliştirmek için kolları sıvamıştı. Ne var ki artık özelleştirilmiş tasarımlar olmayacak.

    Samsung özelleştirilmiş işlemci tasarlamıyor!

    Apple ve Qualcomm’un özelleştirilmiş mobil işlemci çekirdeği yarışında zirvede olduğu dönemlerde Samsung da Mongoose adını verdiği çekirdek tasarımlarına yönelmiş ve 5 nesil Exynos işlemcilerinde kullanmıştı.

    Ne var ki verimlilik sorunları bir türlü yakasını bırakmayınca mecburen standart ARM tasarımlarına dönmek zorunda kalmıştı. Bazı iddialar 2025 yılına yetişecek Exynos işlemcilerinde özelleştirilmiş çekirdekler kullanılacağı yönündeydi. Ne var ki Samsung bunu yalanladı.

    Firma Exynos bölümüne gerekli olduğu dönemlerde mühendis alımı yaptıklarını ancak herhangi bir şekilde özelleştirilmiş çekirdek planlarının olmadığını açıkladı. Yani o dönemde Cortex-X3 veya X4 gibi hangi mimari varsa o kullanılacak. Samsung’un en erken Galaxy S25 serisinde bir değişiklik yapacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan ışın izleme destekli entegre Radeon grafik birimlerinin nasıl ilerleyeceği de şimdilik bilinmiyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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