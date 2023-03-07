Samsung yalanladı: İşlemci geliştirmiyoruz!

Tam Boyutta Gör Büyük yatırımlarla başladığı Exynos amiral gemisi işlemci tasarımını hayal kırıklığı ile sona erdiren Samsung, her şeyi geride bırakarak yeniden bir Exynos tasarımı geliştirmek için kolları sıvamıştı. Ne var ki artık özelleştirilmiş tasarımlar olmayacak.

Samsung özelleştirilmiş işlemci tasarlamıyor!

Apple ve Qualcomm’un özelleştirilmiş mobil işlemci çekirdeği yarışında zirvede olduğu dönemlerde Samsung da Mongoose adını verdiği çekirdek tasarımlarına yönelmiş ve 5 nesil Exynos işlemcilerinde kullanmıştı.

Samsung, sıfırdan kendi işlemcisini geliştirecek 1 gün önce eklendi

Ne var ki verimlilik sorunları bir türlü yakasını bırakmayınca mecburen standart ARM tasarımlarına dönmek zorunda kalmıştı. Bazı iddialar 2025 yılına yetişecek Exynos işlemcilerinde özelleştirilmiş çekirdekler kullanılacağı yönündeydi. Ne var ki Samsung bunu yalanladı.

Firma Exynos bölümüne gerekli olduğu dönemlerde mühendis alımı yaptıklarını ancak herhangi bir şekilde özelleştirilmiş çekirdek planlarının olmadığını açıkladı. Yani o dönemde Cortex-X3 veya X4 gibi hangi mimari varsa o kullanılacak. Samsung’un en erken Galaxy S25 serisinde bir değişiklik yapacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan ışın izleme destekli entegre Radeon grafik birimlerinin nasıl ilerleyeceği de şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.