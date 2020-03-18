Samsung, PlayGalaxy Link adlı oyun akış hizmetini sonlandırıyor

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Samsung geçtiğimiz yıl PlayGalaxy Link adlı kendi oyun akış hizmetini duyurmuştu. Ancak yapılan yeni bir açıklamayla birlikte, bu Samsung hizmetinin de fişinin çekileceği belirtildi.

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27 Mart'ta kapatılıyor

PlayGalaxy Link, Microsoft Project xCloud ve Google Stadia'nın aksine bir bulut oyun akış hizmeti olmadığını belirtelim. Bu servisle birlikte Samsung akıllı telefon sahipleri hareket halindeyken PC oyunları oynayabiliyorlardı. Geçtiğimiz Aralık ayında Galaxy Fold, S9, Note9 ve A90 gibi model desteği eklenen PlayGalaxy Link artık yolun sonuna gelmiş durumda.



Samsung bugün yaptığı açıklama ile birlikte, PlayGalaxy Link hizmetinin, iç politika değişiklikleri nedeniyle 27 Mart 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Şirket PlayGalaxy Link geliştirme kaynaklarının yeni projeler için daha etkili bir şekilde değerlendirileceğini belirtirken, Samsung'un Microsoft ile ortak çalışarak Galaxy cihazlara Project xCloud oyun akış hizmetini getireceği de gelen haberler arasında.

https://mspoweruser.com/samsung-playgalaxy-link-game-streaming-is-dead/

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