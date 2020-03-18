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    Samsung, PlayGalaxy Link adlı oyun akış hizmetini sonlandırıyor

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl duyurduğu PlayGalaxy Link adlı oyun akış servisini sonlandıracağını açıkladı. Şirket 27 Mart tarihinde servisin fişini çekecek.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, PlayGalaxy Link adlı oyun akış hizmetini sonlandırıyor
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    Samsung geçtiğimiz yıl PlayGalaxy Link adlı kendi oyun akış hizmetini duyurmuştu. Ancak yapılan yeni bir açıklamayla birlikte, bu Samsung hizmetinin de fişinin çekileceği belirtildi.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, akıllı telefonlar için 150MP'lik görüntü sensörü geliştiriyor"

    27 Mart'ta kapatılıyor

    PlayGalaxy Link, Microsoft Project xCloud ve Google Stadia'nın aksine bir bulut oyun akış hizmeti olmadığını belirtelim. Bu servisle birlikte Samsung akıllı telefon sahipleri hareket halindeyken PC oyunları oynayabiliyorlardı. Geçtiğimiz Aralık ayında Galaxy Fold, S9, Note9 ve A90 gibi model desteği eklenen PlayGalaxy Link artık yolun sonuna gelmiş durumda.

    Samsung bugün yaptığı açıklama ile birlikte, PlayGalaxy Link hizmetinin, iç politika değişiklikleri nedeniyle 27 Mart 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Şirket PlayGalaxy Link geliştirme kaynaklarının yeni projeler için daha etkili bir şekilde değerlendirileceğini belirtirken, Samsung'un Microsoft ile ortak çalışarak Galaxy cihazlara Project xCloud oyun akış hizmetini getireceği de gelen haberler arasında.



    https://mspoweruser.com/samsung-playgalaxy-link-game-streaming-is-dead/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    akyolyns 2 gün yeni yorumcu
    Videodaki telefon kol aparatını nereden bulabiliriz?
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    Xit 3 gün
    lan çok bekliyordum :(( inanırmısınız android 10 un cıhazıma gelmesini bunun için bekliyordum.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 3 gün
    note 9 kullanıyorum. Böyle bir mevzuyu ilk defa duydum
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