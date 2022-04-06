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    Samsung cihazlarında kritik açık: Yama yayınlandı

    Samsung akıllı telefonlarında varsayılan olarak gelen Telefon uygulamasında açık tespit edildi. Bu açık üzerinden uygulamalar sistem seviyesinde fonksiyonlar çalıştırabiliyor.
    Oy Ver

    Samsung
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    Her yıl yüz milyonlarca kişiye ulaşan Samsung telefonlarında kritik bir açık ortaya çıktı. Oldukça eskiye giden açık sayesinde kullanıcının haberi olmadan telefonlarda bir takım kritik fonksiyonlara erişmek mümkün. 

    Samsung telefonlarında açık

    Kryptowire tarafından tespit edilen CVE-2022-22292 açığı Android 9 ve 12 arasındaki işletim sistemleri arasında etkili oluyor. Telefon uygulaması içerisinde güvensiz bir bileşenin sebep olduğu açık, uygulamaların sistem seviyesinde fonksiyonlara erişmesini sağlıyor. 

    Uygulamalar sistemi fabrika ayarlarına döndürebiliyor, telefon görüşmeleri yapıyor, uygulama yüklüyor ve HTTPS güvenliğini zayıflatabiliyor. Bu esnada kullanıcıdan herhangi bir izin istenmiyor. 

    Kasım ayında Samsung’a iletilen açık firma tarafından yüksek riskli olarak kabul edilerek yamanmış. Şubat ayı güncellemelerinde yamanın telefonlara dağıtıldığı belirtiliyor. Yine de aradaki iki-üç aylık dönemde açıktan etkilenen kullanıcılar olabilir. 
     

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    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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