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    Samsung, üçüncü 3nm yonga seri üretimine hazır

    Samsung, ilk çeyrekte olduğu gibi yılın üçüncü çeyreğinde de rekor düzeyde kayıplar yaşadı ve üretim kesintisine “devam” dedi. Öte yandan firma, 3nm yonga seri üretimine hazır durumda.
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    Samsung, üçüncü 3nm yonga seri üretimine hazır Tam Boyutta Gör
    Samsung bu hafta 30 Haziran 2023'te sona eren üç aylık döneme ilişkin ikinci çeyrek kazanç raporunu paylaştı. Çoğunlukla akıllı telefon sevkiyatlarındaki düşüş nedeniyle gelirler bir önceki çeyreğe göre yüzde altı azaldı ve şirket 3,4 milyar dolarlık büyük bir faaliyet zararı bildirdi, ancak ufukta bir ya da iki umut ışığı var.

    Samsung, 3nm seri üretimini genişletiyor

    Samsung, şirketin 3nm sürecini stabilize ettiği için üçüncü GAA (gate-all-around) ürününün seri üretiminin sorunsuz gittiğini söyledi. Samsung, GAA ile seri üretim deneyimine dayanarak 3nm için geliştirilmiş bir süreç tasarladığını da sözlerine ekledi.

    Counterpoint Research analistleri bu ayın başlarında akıllı telefon endüstrisinin son çeyrekte yıllık bazda düşüşle üst üste sekizinci çeyreğini yaşadığını söyledi. Bellek yongası üreticileri de son zamanlarda zor bir dönemden geçiyor. TrendForce geçtiğimiz günlerde katı hal sürücü fiyatlarının üçüncü çeyrekte yüzde 13 daha düşmesini beklediğini açıkladı. PC DRAM fiyatları ise görünüşe göre dibe vurmuş durumda. Ancak bu fiyat düşüşleri, küresel olarak fiyat artışının yaklaştığına da işaret ediyor.

    Öte yandan Samsung'un MicroBot ve PanSemi de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para madencisi için yonga üretmek üzere SF3E düğümünü (3GAE, 3nm gate-all-around early) kullandığı biliniyor. Anladığımız kadarıyla üçüncü bir kripto müşterisi de Samsung'un sürecini kullanıyor, ancak Koreli teknoloji devi herhangi bir isimden bahsetmedi. Kripto madencileri için çip üretmek, Samsung'un ticari uygulamalarda yeni üretim süreçlerini test etmesi için mükemmel bir yol olarak görülüyor. Samsung, bu yılın ikinci yarısında elektroniğe yönelik küresel talebin kademeli olarak toparlanmasını beklediğini ve bunun da bileşen işinden elde edilen kazancın artmasına yol açacağına inanıyor.

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