Samsung, üçüncü nesil 4nm yonga üretimine başlıyor: Terk edenleri geri döndürebilir

Tam Boyutta Gör Samsung’un 4nm üretim tekniği bazı sorunlar nedeniyle yeterli düzeyde performans gösterememişti. Bu nedenden dolayı önemli müşteriler Samsung’u terk ederek TSMC’ye geçmişti. Yeni bir rapora göre Samsung, 2023'ün ilk yarısından itibaren üçüncü nesil 4nm yongaların seri üretimine başlayarak. Güney Koreli dev böylece kaybettiği müşterilerinin bir kısmını geri alabilir.

Samsung, 4nm'de üçüncü nesle geçiyor

Samsung'un 4nm teknolojisi artık 2.3 nesil sürecini temel alarak hazırlanacak. Belirli bir takvim tarihinden söz edilmese de, seri üretimin bu yılın ilk yarısında başlaması bekleniyor. Bu raporun gelmesi sayesinde, hangi şirketlerin bu teknolojiden yararlanacağına dair bir tahminde de bulunabiliriz. Uzun vadeli bir Samsung müşterisi olduğunu gösteren Google, muhtemelen Tensor G3'ü üçüncü nesil 4nm sürecinde tasarlayacak. Her ne kadar Samsung’un performans, güç tüketimi ve alan iyileştirmelerindeki teknolojik ilerlemeler sayesinde 4nm sürecinin ilk aşamasında yaşadığı verim sorununu çözmüş olduğu söylense de Qualcomm ve MediaTek'in tekrardan Samsung’a dönüp dönmeyeceği belli değil.

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Gidenler geri gelebilir

Tam Boyutta Gör Yaklaşan Snapdragon 8 Gen 3'ün Snapdragon 8 Gen 2 ile aynı TSMC 4nm sürecinde üretileceğine dair söylentiler göz önüne alındığında, Samsung kendi teknolojisinde yaptığı iyileştirmeleri sergileme fırsatı olacak. Ancak sektörden gelen rakamlara göre TSMC, halihazırda yüzde 70-80 aralığında bir verimliliğe ulaşmış ve Samsung’un en azından bundan yüzde 10 daha geride olduğu söyleniyor. Yani 4nm süreci altında rekabet halen Samsung’un lehine değil.

Ancak, bu yıl Apple dışında 3nm sürecini kullanan bir firmayı görmemiz pek olası değil. Dolayısıyla onlarca dev firma Samsung ve TSMC’nin 4nm yarışını yakından takip ediyor. Samsung, üçüncü nesil 4nm’de istediği başarımı yakalar ve maliyet avantajı sunabilirse önüne yeni fırsatlar gelecektir.

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Samsung, üçüncü nesil 4nm yonga üretimine başlıyor