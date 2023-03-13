Samsung, üçüncü nesil 4nm yonga üretimine başlıyor: Terk edenleri geri döndürebilir

Samsung, 4nm'de üçüncü nesle geçiyor
Samsung'un 4nm teknolojisi artık 2.3 nesil sürecini temel alarak hazırlanacak. Belirli bir takvim tarihinden söz edilmese de, seri üretimin bu yılın ilk yarısında başlaması bekleniyor. Bu raporun gelmesi sayesinde, hangi şirketlerin bu teknolojiden yararlanacağına dair bir tahminde de bulunabiliriz. Uzun vadeli bir Samsung müşterisi olduğunu gösteren Google, muhtemelen Tensor G3'ü üçüncü nesil 4nm sürecinde tasarlayacak. Her ne kadar Samsung’un performans, güç tüketimi ve alan iyileştirmelerindeki teknolojik ilerlemeler sayesinde 4nm sürecinin ilk aşamasında yaşadığı verim sorununu çözmüş olduğu söylense de Qualcomm ve MediaTek'in tekrardan Samsung’a dönüp dönmeyeceği belli değil.
Gidenler geri gelebilir
Ancak, bu yıl Apple dışında 3nm sürecini kullanan bir firmayı görmemiz pek olası değil. Dolayısıyla onlarca dev firma Samsung ve TSMC’nin 4nm yarışını yakından takip ediyor. Samsung, üçüncü nesil 4nm’de istediği başarımı yakalar ve maliyet avantajı sunabilirse önüne yeni fırsatlar gelecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez