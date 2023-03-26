Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi?

- Samsung ve Google, Z Kuşağı müşterilerini her geçen gün kaybediyor
- Samsung ve Google, Z Kuşağını geri kazanmak için ne yapacak?
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Samsung ve Google, Z Kuşağı müşterilerini her geçen gün kaybediyor
İleri teknoloji telefonlar açısından Samsung, Android akıllı telefon segmentinde lider olsa da Apple, özellikle batı pazarlarında diğer tüm OEM'leri geride bırakıyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, gün geçtikçe daha fazla Z Kuşağı müşterisinin Android telefonlara kıyasla iPhone'ları tercih ettiğini gösteriyor. ABD'deki iPhone kullanıcılarının %37'si Z Kuşağı iken Samsung kullanıcılarının yalnızca %10'u Z Kuşağı. Yani Apple, iPhone kullanıcı tabanını istikrarlı bir şekilde büyütürken Android ise özellikle batı pazarlarındaki üst segment cihazlarında zemin kaybediyor.
Samsung ve Google, Z Kuşağını geri kazanmak için ne yapacak?
Samsung ve Google, Apple'ın Z Kuşağı müşterileri üzerindeki artan etkisini kendi üzerlerine çekebilmek için henüz bir çözüme sahip olmasalar da olası çözümler var. Örneğin Samsung, kendisini Android'in yontulmuş itibarından uzaklaştırarak ve yenilikçi özelliklere ve mümkün olan en yüksek güvenlik standartlarına sahip kendi mobil işletim sistemini geliştirebilir. Ancak risklerin ve maliyetlerin yüksek olduğu bu çözümün yakın bir zamanda bizleri beklemediği kesin.Kaynakça https://www.digitalinformationworld.com/2023/02/70-of-gen-z-say-theyll-never-use-android.html https://www.nbcnews.com/tech/social-media/many-gen-zers-dont-use-google-s-prefer-search-tiktok-instagram-rcna38221 https://www.ft.com/content/8a2e8442-449e-4dbd-bd6d-2656b4503526 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)