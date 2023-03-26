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    Anlık Bildirim

    Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi?

    Samsung, gün geçtikçe Z Kuşağı müşterisini Apple'a kaybediyor. Peki bunun sebebi Apple'ın rekabetçi ürünleri mi yoksa Samsung cihazlarda yer alan Android işletim sistemi mi?
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    Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi? Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Samsung, hazırlanan bir istatistiğe göre dünya çapında en çok satan 10 telefon listesine sadece iki telefonuyla dahil olabildi. Diğer sekizdeki tüm telefonlar Apple'a ait olsa da şirket, düşük maliyetli Galaxy A cihazları sayesinde en çok satan akıllı telefonların ilk 10 listesine giren tek Android OEM olmayı başarabildi.

    Samsung ve Google, Z Kuşağı müşterilerini her geçen gün kaybediyor

    İleri teknoloji telefonlar açısından Samsung, Android akıllı telefon segmentinde lider olsa da Apple, özellikle batı pazarlarında diğer tüm OEM'leri geride bırakıyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, gün geçtikçe daha fazla Z Kuşağı müşterisinin Android telefonlara kıyasla iPhone'ları tercih ettiğini gösteriyor. ABD'deki iPhone kullanıcılarının %37'si Z Kuşağı iken Samsung kullanıcılarının yalnızca %10'u Z Kuşağı. Yani Apple, iPhone kullanıcı tabanını istikrarlı bir şekilde büyütürken Android ise özellikle batı pazarlarındaki üst segment cihazlarında zemin kaybediyor. 

    Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi?
    Ancak Samsung'un batı pazarlarında daha fazla üst düzey telefon satma arayışındaki en büyük düşmanı, donanımı veya Apple'ın rekabetçi ürünleri değil, Android işletim sisteminin kendisi olabilir. Zira Z Kuşağı kullanıcıları ile yapılan röportajlara göre kullanıcılar, Samsung'dan hoşlanmadıkları kadar Android'den de hoşlanmıyor. Bunun sebepleri arasında ise iMessage'ın öncülük ettiği yeşil-mavi sohbet balonu ayrımı veya Apple cihazlarına özel olan AirDrop gibi özelliklerinden dolayı ortaya çıkan sosyal baskılar da yer alıyor. 
    Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi? Tam Boyutta Gör
    Z Kuşağının ilgisini kaybeden yalnızca Samsung değil. Z Kuşağının %40'ı Google arama motoru yerine sosyal platformları kullanarak internette arama yapmayı tercih ediyor. Sonuç olarak Google'ın itibarı Android'e yardımcı olmuyor ve buna karşılık, Samsung'un batı pazarlarındaki birinci sınıf fiyat aralığındaki akıllı telefon işini de yavaş yavaş tüketiyor olabilir.

    Samsung ve Google, Z Kuşağını geri kazanmak için ne yapacak?

    Samsung ve Google, Apple'ın Z Kuşağı müşterileri üzerindeki artan etkisini kendi üzerlerine çekebilmek için henüz bir çözüme sahip olmasalar da olası çözümler var. Örneğin Samsung, kendisini Android'in yontulmuş itibarından uzaklaştırarak ve yenilikçi özelliklere ve mümkün olan en yüksek güvenlik standartlarına sahip kendi mobil işletim sistemini geliştirebilir. Ancak risklerin ve maliyetlerin yüksek olduğu bu çözümün yakın bir zamanda bizleri beklemediği kesin.

    Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi? Tam Boyutta Gör
    Gerçekçi bir çözüm önerisi ise Samsung ve Google'ın iş birliğini devam ettirmesi olabilir. Ancak, daha fazla kaynakları bir araya getirmeli ve iOS ile yarışacak ve hatta geçecek kadar güçlü bir işletim sistemi geliştirmeliler. Belki de bunu yapmanın en iyi yolu, hem Samsung hem de Google'ın büyük bir şekilde yeniden markalaşması olabilir. 
    Kaynakça https://www.digitalinformationworld.com/2023/02/70-of-gen-z-say-theyll-never-use-android.html https://www.nbcnews.com/tech/social-media/many-gen-zers-dont-use-google-s-prefer-search-tiktok-instagram-rcna38221 https://www.ft.com/content/8a2e8442-449e-4dbd-bd6d-2656b4503526
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 4 saat önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 18 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 6 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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