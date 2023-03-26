Samsung'un en büyük düşmanı Apple mı yoksa Android mi?

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Samsung, hazırlanan bir istatistiğe göre dünya çapında en çok satan 10 telefon listesine sadece iki telefonuyla dahil olabildi. Diğer sekizdeki tüm telefonlar Apple'a ait olsa da şirket, düşük maliyetli Galaxy A cihazları sayesinde en çok satan akıllı telefonların ilk 10 listesine giren tek Android OEM olmayı başarabildi.

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Samsung ve Google, Z Kuşağı müşterilerini her geçen gün kaybediyor

İleri teknoloji telefonlar açısından Samsung, Android akıllı telefon segmentinde lider olsa da Apple, özellikle batı pazarlarında diğer tüm OEM'leri geride bırakıyor. Son zamanlarda yapılan bir araştırma, gün geçtikçe daha fazla Z Kuşağı müşterisinin Android telefonlara kıyasla iPhone'ları tercih ettiğini gösteriyor. ABD'deki iPhone kullanıcılarının %37'si Z Kuşağı iken Samsung kullanıcılarının yalnızca %10'u Z Kuşağı. Yani Apple, iPhone kullanıcı tabanını istikrarlı bir şekilde büyütürken Android ise özellikle batı pazarlarındaki üst segment cihazlarında zemin kaybediyor.

Ancak Samsung'un batı pazarlarında daha fazla üst düzey telefon satma arayışındaki en büyük düşmanı, donanımı veya Apple'ın rekabetçi ürünleri değil, Android işletim sisteminin kendisi olabilir. Zira Z Kuşağı kullanıcıları ile yapılan röportajlara göre kullanıcılar, Samsung'dan hoşlanmadıkları kadar Android'den de hoşlanmıyor. Bunun sebepleri arasında ise iMessage'ın öncülük ettiği yeşil-mavi sohbet balonu ayrımı veya Apple cihazlarına özel olan AirDrop gibi özelliklerinden dolayı ortaya çıkan sosyal baskılar da yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Z Kuşağının ilgisini kaybeden yalnızca Samsung değil. Z Kuşağının %40'ı Google arama motoru yerine sosyal platformları kullanarak internette arama yapmayı tercih ediyor. Sonuç olarak Google'ın itibarı Android'e yardımcı olmuyor ve buna karşılık, Samsung'un batı pazarlarındaki birinci sınıf fiyat aralığındaki akıllı telefon işini de yavaş yavaş tüketiyor olabilir.

Samsung ve Google, Z Kuşağını geri kazanmak için ne yapacak?

Samsung ve Google, Apple'ın Z Kuşağı müşterileri üzerindeki artan etkisini kendi üzerlerine çekebilmek için henüz bir çözüme sahip olmasalar da olası çözümler var. Örneğin Samsung, kendisini Android'in yontulmuş itibarından uzaklaştırarak ve yenilikçi özelliklere ve mümkün olan en yüksek güvenlik standartlarına sahip kendi mobil işletim sistemini geliştirebilir. Ancak risklerin ve maliyetlerin yüksek olduğu bu çözümün yakın bir zamanda bizleri beklemediği kesin.

Tam Boyutta Gör Gerçekçi bir çözüm önerisi ise Samsung ve Google'ın iş birliğini devam ettirmesi olabilir. Ancak, daha fazla kaynakları bir araya getirmeli ve iOS ile yarışacak ve hatta geçecek kadar güçlü bir işletim sistemi geliştirmeliler. Belki de bunu yapmanın en iyi yolu, hem Samsung hem de Google'ın büyük bir şekilde yeniden markalaşması olabilir.

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