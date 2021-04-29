Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde

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LG Electronics, Nisan ayının başlarında akıllı telefon bölümünü kaptacağını duyurmuştu. Güney Koreli şirket 31 Temmuz itibarıyla mobil cihaz bölümünün kepenklerini indirecek. Ezeli rakibinin bu kararını duyan Samsung gözünü LG'nin patent portföyüne dikti.

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Samsung'un da aralarında bulunduğu birçok şirketin daha şimdiden LG'nin 5G patent portföyü için savaşmaya başladığı bildiriliyor. Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung patent satın almaktan ziyade bunları cihazlarında kullanmak için lisans almayı planlıyor.

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LTE ve 5G ile ilgili milyar dolarlık patent

LG'nin elinde şu an LTE ve 5G teknolojileriyle ilgili yaklaşık 24.000 patent var. Kaynaklar söz konusu patentlerin 1 trilyon won (900 milyon dolar) ila 1.5 trilyon won (1.3 milyar dolar) değerinde olduğunu ifade ediyor.

Bu arada LG'nin patent portföyüyle ilgilenen şirketler arasındaki tek elektronik üreticisinin Samsung olduğunu belirtelim. Geri kalanı, bu tür patentleri üçüncü şahıslara lisanslayarak para kazanan kuruluşlar olarak sıralanıyor.

http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=65723

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