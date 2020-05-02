Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S20, satışlarda beklenileni veremedi

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Samsung kısa bir süre önce yılın ilk çeyreğinin satış raporunu açıkladı ve rakamlar önceki yıllarda olduğu kadar iyi değildi. Bunun arkasındaki ana nedenin dünyayı etkileyen COVID-19 salgını olduğunu söylenebilir ancak Samsung Galaxy S20 serisinin öncekler kadar popüler olmadığı da bir başka gerçek.

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5G teknolojisini benimsetti

Yakın tarihli bir rapor, Samsung Galaxy S20 serisinin S10 ve S9 ile eşleşen satış rakanlarını görebildiğimiz bazı tabloları içeriyor. Bu tablolara bakarak, Galaxy S9 serisinin S10 ve S20 serisinden daha popüler olduğunu söylemek mümkün. Ancak çok daha önemli veri, Galaxy S20 serisinin satışlarının selefi Galaxy S10'un yarısı bila kadar olmaması. S10 satışlarının ikinci haftasında Samsung, 400 bin adetten biraz fazla sattı. S9 ile bu sayı 500 binin üzerindeydi. S20 serisi ise 200 bin birime bile ulaşamadı. Raporda S20 modellerinin satış rakamları yüksek olmasa bile, özellikle ABD'de 5G teknolojisinin benimsenmesini önemli ölçüde artırdığına da dikkat çekilmiş.

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Ancak yine de ABD'deki 5G teknolojisinin henüz bebeklik aşamsında olduğu ve bazı GSM operatörlerinin yeni nesil kablosuz veri transfer bağlantısı için son derece küçük kapsama alanları sundukları da bir başka gerçek. Samsung'un yaklaşan yeni amiral gemisi modeli ise Note 20. Bu serinin ne gibi yeniliklerle geleceğini ve Galaxy S20 ile hüsrana uğrayan şirketin yüzünü ne denli güldüreceğini ise önümzdeki dönemde göreceğiz.

https://www.pcmag.com/news/us-5g-phone-share-rises-to-20-percent-thanks-to-galaxy-s20

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