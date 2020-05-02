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    Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S20, satışlarda beklenileni veremedi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son amiral gemisi Galaxy S20'nin satış rakamlarında hayal kırıklığı yaşıyor. Satışlarda, serinin önceki cihazlarına oranl belirgin bir düşüş olduğu bildirildi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S20, satışlarda beklenileni veremedi
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    Samsung kısa bir süre önce yılın ilk çeyreğinin satış raporunu açıkladı ve rakamlar önceki yıllarda olduğu kadar iyi değildi. Bunun arkasındaki ana nedenin dünyayı etkileyen COVID-19 salgını olduğunu söylenebilir ancak Samsung Galaxy S20 serisinin öncekler kadar popüler olmadığı da bir başka gerçek.

    Ayrıca Bkz. "HTC sanal gerçeklik toplantıları için geliştirdiği Vive Sync platformunu tanıttı"

    5G teknolojisini benimsetti

    Yakın tarihli bir rapor, Samsung Galaxy S20 serisinin S10 ve S9 ile eşleşen satış rakanlarını görebildiğimiz bazı tabloları içeriyor. Bu tablolara bakarak, Galaxy S9 serisinin S10 ve S20 serisinden daha popüler olduğunu söylemek mümkün. Ancak çok daha önemli veri, Galaxy S20 serisinin satışlarının selefi Galaxy S10'un yarısı bila kadar olmaması. S10 satışlarının ikinci haftasında Samsung, 400 bin adetten biraz fazla sattı. S9 ile bu sayı 500 binin üzerindeydi. S20 serisi ise 200 bin birime bile ulaşamadı. Raporda S20 modellerinin satış rakamları yüksek olmasa bile, özellikle ABD'de 5G teknolojisinin benimsenmesini önemli ölçüde artırdığına da dikkat çekilmiş.

    Samsung'un son amiral gemisi Galaxy S20, satışlarda beklenileni veremedi
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    Ancak yine de ABD'deki 5G teknolojisinin henüz bebeklik aşamsında olduğu ve bazı GSM operatörlerinin yeni nesil kablosuz veri transfer bağlantısı için son derece küçük kapsama alanları sundukları da bir başka gerçek. Samsung'un yaklaşan yeni amiral gemisi modeli ise Note 20. Bu serinin ne gibi yeniliklerle geleceğini ve Galaxy S20 ile hüsrana uğrayan şirketin yüzünü ne denli güldüreceğini ise önümzdeki dönemde göreceğiz.



    https://www.pcmag.com/news/us-5g-phone-share-rises-to-20-percent-thanks-to-galaxy-s20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 hf. en beğenilen
    iPhone 11 ezdi gecti...
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    koyunsayar 1 hf. smart1978
    Ipon 11 in rakibi a50 yalış yerdesin yine
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    koyunsayar 1 hf.
    Beter olsun eskiden 1 model olurdu sonra iki oldu şimdi üç + çorbaya döndü
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    java (Tevfik Kaya) 1 hf.
    7000 liraya iPhone 11 varken çoğu kimse 8-9bin lirayı Samsung'a vermez elbette... Samsung fiyat konusunda sapıttı ve cevabını aldı, bu kadar basit...
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Acaba neden böyle oldu? Samsung kendi oturup bir düşünsün.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Yahu arkadaşlar insanlar şu anda can derdinde amiral çarkçı astsubay uğraşacak hali yok kimsenin. Herşeyin satışı düşer, gıda hariç, bu normal.
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    noobszle 1 hf.
    cihazların da sorun yokda cok hızlı yeni model çıkarıyor eskisi eskimeden yenisi çıkacaksa Samsung gt
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Artık durun be. Millet alıyor senesi dolmadan yenisi çıkıyor. Sonra satamadık.
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    ebu41 (Ebubekir Yılmaz) 1 hf.
    aslında cok klas cihazlar, keşke konfigürasyonlu satis sunsaydi bi nebze yukarda olurdu. qualcomm tr de olsaydı fiyatlar daha da yüksek olurdu. böyle son surum donanımlı bir cihazin nasil 6 binlere indiğine anlam veremiyorum, lansman fiyattan s20 sahibiyim.
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    java (Tevfik Kaya) 1 hf.
    7000 liraya iPhone 11 varken çoğu kimse 8-9bin lirayı Samsung'a vermez elbette... Samsung fiyat konusunda sapıttı ve cevabını aldı, bu kadar basit...
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    carman (Aziz Carman) 1 hf.
    yeni ne sundu bu telefon hiç
    millet neden alsın özellikle şu zamanda bu bu sene çıkan bütün telefonlar için geçerli
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    canmania (ismail can) 1 hf.
    Eskiden Apple ve Samsung kapışması vardı.Herkes şubat , ağustos ve Eylül aylarındaki cihaz tanıtımlarını bu yıl hangi yenilikler gelecek diye beklerdi.Huawei ve diğer çinli telefonlar Samsung 'un dengesini bozdu. Xiaomi gibi markalar Samsung'un verdiği özellikleri yarı fiyatına vermeye başladı. Marka algısı da artık eskisi gibi değil anrdoid tarafında insanlar çinli firmalara güvenip tercih etmeye başladı.Koreli ve Japon üreticiler ise bunlarla bir türlü mücadele etmeyi başaramadı. Eski devler Motorola ,Nokia ,Blackberry , HTC , Sony , LG durumları ortada onun için kimse Samsung yıkılmaz demesin...
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    solokingx 1 hf.
    Huawei xiaomi oppo vb şu an çok seçenek var. Samsung artık çöp modellerini 8 10 bine felan satamaz.. A71 aldım kardeşime beğenmedi ertesi gün geri sattım. 200 zarar ettirdi bir günde bana
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    devrimdoga (Devrim Doğa Aydemir) 1 hf.
    S9 kullanıcısı olarak yeni modelli gereksiz pahalı ve yetersiz buluyorum. Güncelleme için sebep vermediler üstüne fiyatları çok pahalı.
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    3786 kez okundu.
    15 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    samsung, Galaxy S20 ve
    3 etiket daha akıllı telefon satış rakamları Mobil Teknolojiler
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