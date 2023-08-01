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    Samsung: Katlanan telefonlarımız Galaxy Note serisini geçecek

    Samsung'a göre katlanan telefonlar ana akım form faktörü olma yolunda ilerliyor ve yakında sevilen Galaxy Note serisini gölgede bırakacak.                       
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    samsung galaxy z fold 5 ve z flip 5 galaxy note serisini geçecek Tam Boyutta Gör
    Samsung mobil deneyim bölümü başkanı TM Roh, Galaxy Fold ve Flip serisinin satışlarını 2021’de üretimi durdurulan Galaxy Note serisinin performansıyla karşılaştırdı.

    Samsung, Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 modellerinden oldukça umutlu. Yeni katlanan telefonların satışının bir dönem çok sevilen Galaxy Note serisini geçeceğini düşünüyor. Galaxy Note serisinin 12 milyon sattığını hatırlatalım. Galaxy Note serisini geçmek, Galaxy Z serisi için önemli bir dönüm noktası olacak çünkü bu, katlanan telefonların sonunda ana akım haline geldiğini gösteriyor. Peki, katlanan telefon pazarında durum ne?

    Pazar araştırma şirketi IDC’nin sağladığı verilere göre, 2023’te dünya genelinde katlanan telefon satışı 21.3 milyon adede ulaşacak. Satış rakamları hâlâ normal telefonların seviyesinde olmasa da, Galaxy Z serisi telefonların şirkete çok daha fazla kazandırdığını unutmamak gerekiyor.

    Samsung, son dört yılda dünya genelinde katlanan telefon satan tek marka konumunda. Katlanan telefonların çoğu küresel pazara çıkış yapmıyor.

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