Samsung yeni reklamında iPhone kullanıcılarına seslendi: “Galaxy sizi bekliyor!”

Tam Boyutta Gör Ülkemizde satışa sunulan Galaxy Z Flip 4 için reklam çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Samsung bir kez daha Apple'a ve dolayısıyla iPhone'a çattı. Güney Koreli teknoloji devi bu sefer agresif olmayan lakin müşteri odaklı olan bir yol seçti.

Samsung Galaxy Z Flip 4 sağlamlık testine sokuldu 3 ay önce eklendi

Samsung Galaxy Z Flip 4 için neler söylendi?

Bu reklamı izlemeye başladığımızda iki arkadaşın birbiriyle konuştuğunu görüyoruz. Yerde oturan kişi daha önce akıllı telefon konusunda tıpkı arkadaşı gibi Apple ve Samsung arasında kararsız kaldığını söylüyor.

Arkadaşı ise ona Apple'dan Samsung'a geçmek istediğini ancak arkadaşlarının bu konuda nasıl bir tepki vereceği konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Elinde Galaxy Z Flip 4 olan kişi ona endişeli olması gerektiği yönünde bir telkinde bulunuyor. Bunu duyan erkek birey ona şu soruyu soruyor: “Endişeli mi olmalıyım?”

Bu telkini veren kız birey ona şunu söylüyor: “Galaxy Z Flip 4'ü ortaya çıkardığında insanlar aklını kaybedecek ve onlar senin dibinden ayrılmayacak.”

Reklamın sonunda ise bu durumun gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Zira arkadaşları ona Galaxy Z Flip 4'ün klas olduğunu söylüyor ve bu katlanabilir telefonu inceleyip inceleyemeyeceğini soruyor.

Samsung bu tarz bir reklamı ilk kez yayımlamıyor. Apple'ın reklam politikası konusunda genelde agresif olmayı seçen Güney Koreli teknoloji firmasına cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.

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