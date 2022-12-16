Samsung yeni reklamında iPhone kullanıcılarına seslendi: “Galaxy sizi bekliyor!”

Samsung Galaxy Z Flip 4 için neler söylendi?
Bu reklamı izlemeye başladığımızda iki arkadaşın birbiriyle konuştuğunu görüyoruz. Yerde oturan kişi daha önce akıllı telefon konusunda tıpkı arkadaşı gibi Apple ve Samsung arasında kararsız kaldığını söylüyor.
Arkadaşı ise ona Apple'dan Samsung'a geçmek istediğini ancak arkadaşlarının bu konuda nasıl bir tepki vereceği konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.
Bu telkini veren kız birey ona şunu söylüyor: “Galaxy Z Flip 4'ü ortaya çıkardığında insanlar aklını kaybedecek ve onlar senin dibinden ayrılmayacak.”
Reklamın sonunda ise bu durumun gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Zira arkadaşları ona Galaxy Z Flip 4'ün klas olduğunu söylüyor ve bu katlanabilir telefonu inceleyip inceleyemeyeceğini soruyor.
Samsung bu tarz bir reklamı ilk kez yayımlamıyor. Apple'ın reklam politikası konusunda genelde agresif olmayı seçen Güney Koreli teknoloji firmasına cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...