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    Anlık Bildirim

    Samsung yeni reklamında iPhone kullanıcılarına seslendi: “Galaxy sizi bekliyor!”

    Samsung Galaxy Z Flip 4 modeli için yayımlanan bir reklamda iPhone kullanıcılarına hitap edildi. Reklamın konusu ve işleyişi oldukça dikkat çekti. Apple bir kez daha hedef alındı.
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    Samsung Galaxy Z Flip 4 Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde satışa sunulan Galaxy Z Flip 4 için reklam çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Samsung bir kez daha Apple'a ve dolayısıyla iPhone'a çattı. Güney Koreli teknoloji devi bu sefer agresif olmayan lakin müşteri odaklı olan bir yol seçti.

    Samsung Galaxy Z Flip 4 için neler söylendi?

    Bu reklamı izlemeye başladığımızda iki arkadaşın birbiriyle konuştuğunu görüyoruz. Yerde oturan kişi daha önce akıllı telefon konusunda tıpkı arkadaşı gibi Apple ve Samsung arasında kararsız kaldığını söylüyor.

    Arkadaşı ise ona Apple'dan Samsung'a geçmek istediğini ancak arkadaşlarının bu konuda nasıl bir tepki vereceği konusunda endişeli olduğunu belirtiyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 4 reklamı Tam Boyutta Gör
    Elinde Galaxy Z Flip 4 olan kişi ona endişeli olması gerektiği yönünde bir telkinde bulunuyor. Bunu duyan erkek birey ona şu soruyu soruyor: “Endişeli mi olmalıyım?

    Bu telkini veren kız birey ona şunu söylüyor: “Galaxy Z Flip 4'ü ortaya çıkardığında insanlar aklını kaybedecek ve onlar senin dibinden ayrılmayacak.

    Reklamın sonunda ise bu durumun gerçeğe dönüştüğünü görüyoruz. Zira arkadaşları ona Galaxy Z Flip 4'ün klas olduğunu söylüyor ve bu katlanabilir telefonu inceleyip inceleyemeyeceğini soruyor.

    Samsung bu tarz bir reklamı ilk kez yayımlamıyor. Apple'ın reklam politikası konusunda genelde agresif olmayı seçen Güney Koreli teknoloji firmasına cevap verip vermeyeceği merak ediliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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