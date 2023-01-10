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    Samsung ve Harman, araçlar için yeni teknolojilerini tanıttı

    Samsung, CES 2023'te Harman ile birlikte geliştirdiği yeni güvenli sürüş teknolojisi Ready Care'ı tanıttı. Ayrıca ses deneyimini geliştiren Ready Tune tanıtıldı. 
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    samsung harman ready care ready tune Tam Boyutta Gör
    Samsung, yan markası Harman ile birlikte otomobiller için geliştirdikleri iki yeni teknolojiyi tanıttı: Ready Care ve Ready Tune.

    Ready Care, sürücünün fiziksel ve duygusal durumunu tespit ediyor ve toplanan bilgilere dayanarak sürüş güvenliğini ve deneyimini iyileştirmek için aracın çeşitli ayarlarını değiştiriyor. Ready Tune ise, ses ayarlarını akıllıca ayarlayarak sürücüye mümkün olan en iyi ses deneyimi sunuyor.

    Samsung’un yan markası Harman ile birlikte geliştirdiği Ready Care, arabanın içine yerleştirilmiş sensörler ve kameralar dışında akıllı saat gibi giyilebilir cihazlardan alınan sağlık verilerini kullanarak sürücünün zihinsel durumunu tespit ediyor.

    Teknoloji, dikkat dağınıklığı, uyuklama gibi parametrelere bağlı olarak sürüş sırasında güvenliği artırmak için aracın parametrelerini değiştiriyor. Örneğin; sürücünün uykusunun geldiği tespit edilirse, sistem sürücüyü uyanık tutmak için ses seviyesini, araç içi aydınlatmayı ve klima ayarlarını değiştiriyor. Sistem, sürücünün bileğindeki cihazdan stresli olduğunu tespit ederse, trafik yoğunluğunun daha az olduğu stressiz bir rota oluşturuyor.

    Samsung’un rahatlatıcı mod adını verdiği özellik, Samsung SmartThings’in yardımıyla aydınlatma, klima, TV gibi akıllı ev cihazlarını kontrolün sağlayabiliyor. Bu mod, sürücünün ruh haline bağlı olarak, sürücü eve varmadan hemen önce bu cihazların ayarlamalarını yapıyor.

    samsung ready tune Tam Boyutta Gör
    Samsung’un açıklamasına göre Ready Tune, tescilli akustik teknolojileri kullanarak giriş seviye ses sistemlerinden daha iyi ses almanızı sağlıyor. Canlı mod, kullanıcının konser alanındakine benzer ses deneyimi yaşamasını sağlarken; Konuşma modu, podcast, sesli kitap, telefon görüşmeleri gibi sözlü içeriklerin kalitesini artırıyor.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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