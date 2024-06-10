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    Anlık Bildirim

    Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini açıkladı

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring'in çıkış tarihi belli oldu. Üstelik bu bilgi direkt olarak Samsung'dan geliyor. İşte özellikleri ve daha fazlası...
    Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Galaxy Ring, teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor. Bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilen cihazın özellikleri ise halen netleşmiş değil. Ancak bekleyiş yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini ve bazı özelliklerini açıkladı.

    Çıkış tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un Oura'ya açtığı bir dava dosyasında, Samsung'un Galaxy Ring’in tasarımını tamamladığı ve bu yılın Haziran ayı ortasında seri üretime başlamayı planladığı ortaya çıktı. Ayrıca Samsung, cihazı ABD’de bu yılın Ağustos ayında satışa sunmayı hedefliyor. Yani, Galaxy Ring’in piyasaya sürülmesine sadece iki ay kaldı.

    Galaxy Ring’in Temmuz ayında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 katlanabilir telefonlarla tanıtılması bekleniyor. Hatırlayanlar olacaktır, Samsung geçmişte de katlanabilir telefonlarını Temmuz ayında duyurup Ağustos başında piyasaya sürmüştü. Bu nedenle dava dosyası, Galaxy Ring'in Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağına dair spekülasyonları doğruluyor.

    Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini açıkladı Tam Boyutta Gör
    Üstelik sızdırılan bilgiler bununla sınırlı değil. Belgelerde ayrıca, "Galaxy Watch ve Samsung Health uygulaması da dahil olmak üzere, sağlık ve fitness takip teknolojisine yapılan kapsamlı yatırımları temel alarak, Galaxy Ring, kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, kan oksijeni, hareket ve uyku takibi yaparak kullanıcılara bilgiler sunar ve sağlıklarını iyileştirmeleri için rehberlik sağlar" ifadesi ile Galaxy Ring’in sağlık izleme yeteneklerine vurgu yapılıyor.

    Bunlara ek olarak Galaxy Ring, kaydettiği sağlık ve aktivite verilerine göre kullanıcılara bir "Enerji Skoru" sunulacak. Samsung'un akıllı yüzüğü hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Geçmiş raporlarda ise, farklı boyutlarda gelecek yüzüğün 300-350 dolar arası bir fiyatla satışa çıkacağından sizlere bahsetmiştik. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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