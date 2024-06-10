Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini açıkladı

Çıkış tarihi ve özellikleri ortaya çıktı
Samsung'un Oura'ya açtığı bir dava dosyasında, Samsung'un Galaxy Ring’in tasarımını tamamladığı ve bu yılın Haziran ayı ortasında seri üretime başlamayı planladığı ortaya çıktı. Ayrıca Samsung, cihazı ABD’de bu yılın Ağustos ayında satışa sunmayı hedefliyor. Yani, Galaxy Ring’in piyasaya sürülmesine sadece iki ay kaldı.
Galaxy Ring’in Temmuz ayında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 katlanabilir telefonlarla tanıtılması bekleniyor. Hatırlayanlar olacaktır, Samsung geçmişte de katlanabilir telefonlarını Temmuz ayında duyurup Ağustos başında piyasaya sürmüştü. Bu nedenle dava dosyası, Galaxy Ring'in Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağına dair spekülasyonları doğruluyor.
Bunlara ek olarak Galaxy Ring, kaydettiği sağlık ve aktivite verilerine göre kullanıcılara bir "Enerji Skoru" sunulacak. Samsung'un akıllı yüzüğü hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Geçmiş raporlarda ise, farklı boyutlarda gelecek yüzüğün 300-350 dolar arası bir fiyatla satışa çıkacağından sizlere bahsetmiştik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.