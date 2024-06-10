Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini açıkladı

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Tam Boyutta Gör Samsung tarafından geçtiğimiz Ocak ayında tanıtılan Galaxy Ring, teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor. Bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilen cihazın özellikleri ise halen netleşmiş değil. Ancak bekleyiş yavaş yavaş sonlanmaya başladı. Samsung yanlışlıkla Galaxy Ring'in çıkış tarihini ve bazı özelliklerini açıkladı.

Çıkış tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un Oura'ya açtığı bir dava dosyasında, Samsung'un Galaxy Ring’in tasarımını tamamladığı ve bu yılın Haziran ayı ortasında seri üretime başlamayı planladığı ortaya çıktı. Ayrıca Samsung, cihazı ABD’de bu yılın Ağustos ayında satışa sunmayı hedefliyor. Yani, Galaxy Ring’in piyasaya sürülmesine sadece iki ay kaldı.

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Galaxy Ring’in Temmuz ayında düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 6& Flip 6 katlanabilir telefonlarla tanıtılması bekleniyor. Hatırlayanlar olacaktır, Samsung geçmişte de katlanabilir telefonlarını Temmuz ayında duyurup Ağustos başında piyasaya sürmüştü. Bu nedenle dava dosyası, Galaxy Ring'in Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağına dair spekülasyonları doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Üstelik sızdırılan bilgiler bununla sınırlı değil. Belgelerde ayrıca, "Galaxy Watch ve Samsung Health uygulaması da dahil olmak üzere, sağlık ve fitness takip teknolojisine yapılan kapsamlı yatırımları temel alarak, Galaxy Ring, kalp atış hızı, kalp atış hızı değişkenliği, kan oksijeni, hareket ve uyku takibi yaparak kullanıcılara bilgiler sunar ve sağlıklarını iyileştirmeleri için rehberlik sağlar" ifadesi ile Galaxy Ring’in sağlık izleme yeteneklerine vurgu yapılıyor.

Bunlara ek olarak Galaxy Ring, kaydettiği sağlık ve aktivite verilerine göre kullanıcılara bir "Enerji Skoru" sunulacak. Samsung'un akıllı yüzüğü hakkında bilinenler şu an için bunlarla sınırlı. Geçmiş raporlarda ise, farklı boyutlarda gelecek yüzüğün 300-350 dolar arası bir fiyatla satışa çıkacağından sizlere bahsetmiştik.

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