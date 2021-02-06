Samsung yeni ABD tesisi için 1 milyar dolara yakın vergi muafiyeti elde edebilir

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Son dönemde ABD devletinin teknoloji devlerine üretimi ülkeye kaydırması için baskı uyguladığı görülüyor. Bunun sonucunda Apple gibi devlerin önemli yatırımlarla ülkedeki farklı bileşen tedarikçilerini güçlendirdiği biliniyor. ABD harici ülkeler de fırsatı kaçırmak istemiyor.

Samsung vergi indirimi peşinde

ABD’de üretim için en büyük yatırımı yapan yabancı firma şüphesiz Samsung. 1997 yılında Austin’de yonga üretim fabrikası kuran Samsung; 2010 yılında da burada döküm siparişleri almaya başlamıştı.

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17 milyar dolar civarında bir yatırım ile en büyük yabancı yatırım projesi haline gelen Austin tesisleri bununla birlikte eskiyen ekipmanlar nedeniyle 14nm sürecinden ileriye gidemiyor. Samsung hem ekipmanları yenilemek hem de yeni bantlar eklemek için 17 milyar dolar civarında bir yatırım daha planlıyor ancak yetkililerden de bir talebi var.

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Samsung ve Texas eyalet yönetimi arasında devam eden proje görüşmelerinde 1800 civarında yeni iş imkanı oluşturacak 17 milyar dolarlık yatırım için firma 806 milyon dolar civarında vergi muafiyeti talep ediyor. Elbette bunun yanında tesisin yapım sürecinde de bazı vergi ayrıcalıkları da olacak.

Samsung bu projeyi oldukça rekabetçi görüyor zira Arizona ve New York eyaletleri de bu iş imkanını kaçırmak istemiyor. Bazı senatörler kendi eyaletlerine bu projeyi getirmek için yoğun lobiye başlamış durumda. Haliyle Samsung da kendi kafasındaki muafiyetleri almak istiyor.

Hangi eyalet olursa olsun Samsung istediğini aldıktan sonra yıl bitmeden tesislerin inşaasına başlamak istiyor. 2023 sonlarında da tesisler üretime geçecek. Böylece Samsung rakibi TSMC karşısında özellikle yonga talebinin doruğa çıktığı dönemde önemli bir alan açmış olacak.

https://www.sammobile.com/news/samsung-806-million-tax-cuts-if-austin-wants-chip-plant/

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