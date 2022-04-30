Samsung Apple’ı solladı: mobil pazarın lideri oldu

Akıllı telefon devriminin başından beri ezeli rakipler olan Samsung ve Apple, gelgitli bir yarış ile dikkatleri üzerine çekiyor. Birkaç ay önce mobil pazarda liderliği Apple’a kaptıran Samsung, 2022’nin ilk çeyreğinde yeniden liderliği kapmayı başardı.
Samsung, %23’lük pazar payı ile liderliği kaptı
Araştırma firmaları olan Canalys ve Counterpoint’in verileri 2022’nin ilk çeyreğinde global mobil marketi gözler önüne seriyor. Canalys verilerine göre 2022’nin ilk çeyreğinde 311,2 milyon akıllı telefon satılmış durumda. 2022’nin ilk çeyreği, 2021’e göre %11’lik bir düşüş göstermiş. Bu satışlardan 73,7 milyonu Samsung tarafından yapılmış ancak Samsung, global pazar ile beraber bir düşüş göstermiş ve 2021’e göre %4’lük bir performans kaybı yaşamış.
Counterpoint verileri ise farklı sayılar gösteriyor ancak Samsung, yine bu verilerde de liderlik koltuğunda. Görünüşe göre Samsung, %23’lük pazar payı ile akıllı telefon pazarında liderlik koltuğuna tekrar oturmuş. Apple ise %18’lik pazar payı ile ikinci olmuş durumda. Samsung’un bu başarısında Galaxy S22 serisinin rolü büyük. Özellikle Galaxy S22 Ultra ile Note hayranlarını tekrar kendine çeken Samsung, mantıklı bir hamle yapmışa benziyor. Samsung’un bu momentumu yıl ortasına kadar devam edecektir ancak iPhone 14 serisinin çıkışı ile pazarda liderlik koltuğu tekrar değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.