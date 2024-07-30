Samsung, yüksek talep nedeniyle Galaxy Ring üretimini artırıyor

Samsung Galaxy Ring, ön sipariş aşamasında tükenmişti
Galaxy Ring, Samsung'un Temmuz Unpacked etkinliğinde ilgi odağı oldu ve ilk çıkışından bu yana oldukça dikkat çekti. Samsung'un büyük tüketici ilgisi nedeniyle tedarikçilere Galaxy Ring üretimini yüzde 150 artırmalarını söylediği bildirildi.
Böylece Samsung yıl sonuna kadar Galaxy Ring üretiminde bir milyon rakamını aşabilir. Daha önce akıllı yüzük piyasasına giren Finlandiyalı şirket Oura, 2022'de akıllı yüzüğü için 2,5 milyon rakamına ulaşmıştı. Etkileyici görünse de şirketin ilk 1 milyon rakamına ulaşması yedi yıl sürmüştü.
Galaxy Ring, diğer akıllı yüzüklerden abonelik ücreti olmaması, bir haftaya kadar pil ömrü ve Galaxy AI ile desteklenen kişiselleştirilmiş öneriler sunması ile öne çıkıyor. Kullanıcıların parmak ölçülerine göre satın alabilecekleri Galaxy Ring, 399 dolar fiyat etiketiyle satışlara devam ediyor. Samsung'un akıllı yüzüğünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.