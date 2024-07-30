Tam Boyutta Gör Samsung'un, akıllı yüzüğün beklentileri aştığını gösteren ilk piyasa sinyallerinin ardından Galaxy Ring üretimini artırdığı bildiriliyor. Samsung başlangıçta 400.000 Galaxy Ring üretmeyi planlamıştı. Ancak beklenmeyen talep nedeniyle bu sayıyı 600.000 birim artırdı.

Samsung Galaxy Ring, ön sipariş aşamasında tükenmişti

Galaxy Ring, Samsung'un Temmuz Unpacked etkinliğinde ilgi odağı oldu ve ilk çıkışından bu yana oldukça dikkat çekti. Samsung'un büyük tüketici ilgisi nedeniyle tedarikçilere Galaxy Ring üretimini yüzde 150 artırmalarını söylediği bildirildi.

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Böylece Samsung yıl sonuna kadar Galaxy Ring üretiminde bir milyon rakamını aşabilir. Daha önce akıllı yüzük piyasasına giren Finlandiyalı şirket Oura, 2022'de akıllı yüzüğü için 2,5 milyon rakamına ulaşmıştı. Etkileyici görünse de şirketin ilk 1 milyon rakamına ulaşması yedi yıl sürmüştü.

Galaxy Ring, diğer akıllı yüzüklerden abonelik ücreti olmaması, bir haftaya kadar pil ömrü ve Galaxy AI ile desteklenen kişiselleştirilmiş öneriler sunması ile öne çıkıyor. Kullanıcıların parmak ölçülerine göre satın alabilecekleri Galaxy Ring, 399 dolar fiyat etiketiyle satışlara devam ediyor. Samsung'un akıllı yüzüğünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

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Samsung, yüksek talep nedeniyle Galaxy Ring üretimini artırıyor