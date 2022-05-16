Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Başkanlığı’nın logosu yenilendi. Yeni logoya Cumhurbaşkanlığı logosundaki yıldızlar eklendi ve dairesel bir logoya geçiş yapıldı. Böylece bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı diğer kurumların logoları ile benzer tasarıma geçildi.

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Yeni logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti’ni sembolize ediyor. Ayrıca eski logodaki sarı detaylar beyaza dönüştürülerek tamamen kırmızı ve beyaz renkli bir logo elde edilmiş oldu.

Eski logo:

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