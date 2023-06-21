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    Secret Invasion dizisi Disney+ platformunda yayında

    Marvel Sinematik Evreninde geçen ilk casus-gerilim dizisi Secret Invasion erişime açıldı. Disney+ platformunda yayınlanan dizi Skrull ırkının Dünyayı işgaline odaklanıyor. 
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    Nick Fury karakterini merkeze alacak olan Marvel’ın yeni dizisi Secret Invasion bugün itibariyle Disney+ platformunda erişime açıldı. Yapım Marvel Sinematik Evreninde geçen ilk casus-gerilim dizisi olacak.

    Secret Invasion ne anlatıyor?

    2007 yılında yayınlanan Secret Invasion çizgi romanından uyarlanan dizide Nick Fury, Skrull ırkından olan uzaylıların dünyayı işgal etmesini araştıracak. Kişisel bir savaşın içerisine giren Nick Fury, Avengers takımından yardım kabul etmediği için Maria Hill ve Skrull ırkından Talos’ın yardımını kabul etmek zorunda kalacak.

    1990 sonrasında dünyanın nasıl işgal edildiğine odaklanacak olan dizide Nick Fury’nin ve Marvel dünyasının güven duyguları da testten geçecek. Marvel evreninin yeni dönemdeki filmleri de bu dizi ile bağlantılı olacak.

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