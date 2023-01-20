Midnight Suns’a gelecek Deadpool DLC’sinin çıkış tarihi açıklandı

Deadpool 26 Ocak’ta Midnight Suns’a katılıyor
Fireaxis Games ve 2K, YouTube üzerinden Deadpool’u içeren DLC’nin fragmanını yayınladı. The Good, the Bad and the Undead isimli güncelleme 26 Ocak’ta yayınlanacak. Season Pass sahipleri için ücretsiz olan paket ayrı olarak da satılacak ancak fiyatı şu an belli değil.
Gıcık ve eğlenceli kişiliği dışında özel hareketleri ve davranışları ile oyunculara ilginç ve unutulmaz anlar yaratacak olan Deadpool, Midnight Suns’a ilginç bir eklenti olacak. Deadpool’un özel projesi olan Food Truck’ı da içeren eklenti ile oyuna yeni düşman tipleri de eklenecek. Ayrıca eklenti, beraberinde birçok kozmetik ürün barındıracak ve Deadpool karakterinizi ilginç şekillere sokmanıza izin verecek.
Eklenti ile gelen yeni görevler Spidermaaaans görevinden sonra erişilebilir olacak. Deadpool’u takımınıza eklemek için ise ‘’A Man of Culture’’ görevini tamamlamanız gerecek. 26 Ocak’ta Season Pass üyelerine açılacak olan DLC, Midnight Suns’ın ilk eklentisi olacak. Önümüzdeki dönemlerde Venom, Morbius ve Storm da oyuna kendi ek paketleri ile eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....