Midnight Suns’a gelecek Deadpool DLC’sinin çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Civilization ve XCOM serileri ile niş bir hayran kitlesi toplayan Fireaxis Games, yeni oyunu Marvel’s Midnight Suns ile de oldukça dikkat çekti. Türü sevenler için oldukça keyifli bir yapım olan Midnight Suns yakında ilk indirilebilir içeriğine sahip olacak.

Returnal'ın PC için çıkış tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

Deadpool 26 Ocak’ta Midnight Suns’a katılıyor

Fireaxis Games ve 2K, YouTube üzerinden Deadpool’u içeren DLC’nin fragmanını yayınladı. The Good, the Bad and the Undead isimli güncelleme 26 Ocak’ta yayınlanacak. Season Pass sahipleri için ücretsiz olan paket ayrı olarak da satılacak ancak fiyatı şu an belli değil.

Gıcık ve eğlenceli kişiliği dışında özel hareketleri ve davranışları ile oyunculara ilginç ve unutulmaz anlar yaratacak olan Deadpool, Midnight Suns’a ilginç bir eklenti olacak. Deadpool’un özel projesi olan Food Truck’ı da içeren eklenti ile oyuna yeni düşman tipleri de eklenecek. Ayrıca eklenti, beraberinde birçok kozmetik ürün barındıracak ve Deadpool karakterinizi ilginç şekillere sokmanıza izin verecek.

Eklenti ile gelen yeni görevler Spidermaaaans görevinden sonra erişilebilir olacak. Deadpool’u takımınıza eklemek için ise ‘’A Man of Culture’’ görevini tamamlamanız gerecek. 26 Ocak’ta Season Pass üyelerine açılacak olan DLC, Midnight Suns’ın ilk eklentisi olacak. Önümüzdeki dönemlerde Venom, Morbius ve Storm da oyuna kendi ek paketleri ile eklenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Sevilen karakter Deadpool, Midnight Suns yapımına ekleniyor