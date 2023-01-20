Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Midnight Suns’a gelecek Deadpool DLC’sinin çıkış tarihi açıklandı

    Civilization ve XCOM oyunlarının geliştiricisinin yeni projesi Midnight Suns’ın ilk indirilebilir içeriği yakında yayınlanacak. Deadpool karakterini oyuna getirecek olan DLC 26 Ocak’ta yayında.
    Oy Ver
    Sevilen karakter Deadpool, Midnight Suns yapımına ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Civilization ve XCOM serileri ile niş bir hayran kitlesi toplayan Fireaxis Games, yeni oyunu Marvel’s Midnight Suns ile de oldukça dikkat çekti. Türü sevenler için oldukça keyifli bir yapım olan Midnight Suns yakında ilk indirilebilir içeriğine sahip olacak.

    Deadpool 26 Ocak’ta Midnight Suns’a katılıyor

    Fireaxis Games ve 2K, YouTube üzerinden Deadpool’u içeren DLC’nin fragmanını yayınladı. The Good, the Bad and the Undead isimli güncelleme 26 Ocak’ta yayınlanacak. Season Pass sahipleri için ücretsiz olan paket ayrı olarak da satılacak ancak fiyatı şu an belli değil.

    Gıcık ve eğlenceli kişiliği dışında özel hareketleri ve davranışları ile oyunculara ilginç ve unutulmaz anlar yaratacak olan Deadpool, Midnight Suns’a ilginç bir eklenti olacak. Deadpool’un özel projesi olan Food Truck’ı da içeren eklenti ile oyuna yeni düşman tipleri de eklenecek. Ayrıca eklenti, beraberinde birçok kozmetik ürün barındıracak ve Deadpool karakterinizi ilginç şekillere sokmanıza izin verecek.

    Eklenti ile gelen yeni görevler Spidermaaaans görevinden sonra erişilebilir olacak. Deadpool’u takımınıza eklemek için ise ‘’A Man of Culture’’ görevini tamamlamanız gerecek. 26 Ocak’ta Season Pass üyelerine açılacak olan DLC, Midnight Suns’ın ilk eklentisi olacak. Önümüzdeki dönemlerde Venom, Morbius ve Storm da oyuna kendi ek paketleri ile eklenecek. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    OMEN 4H0H3EA
    OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız