Mars Entertainment ve Cj Enm Medya tekelleşme suçlamasıyla karşı karşıya

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Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu tarafından farklı sektörlerde tekelleşme ya da hakim durumu kötüye kullanma konusunda yapılan araştırmalarda sıra sinema sektörüne geldi. Sektörün iki büyük oyuncusu soruşturma geçirecek.

Mars ve CJ Enm grubu soruşturma altında

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre; Mars Entertainment Group AŞ ve Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında sinema gösterim hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu yapım ve dağıtım hizmetleri pazarında kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

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Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 22.08.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Mars Entertainment Group AŞ ve Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-34/822-M sayı ile karar verdi. Açılan soruşturma sonucunda bu iki şirkete yaptırım uygulanabileceği gibi ceza tayinine yer olmadığı kararı da çıkabilir.

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