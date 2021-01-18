Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı

    Türkiye'nin satın aldığı Çinli koronavirüs aşılarının üreticisi Sinovac, web sitesini Türkiye'den erişime kapatmıştı. Tepkilerin ardından Türkiye'den kullanıma sundu.
    2 sa.
    790
    21
    4
    Web Siteleri
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Çin’den temin ettiğimiz koronavirüs aşılarının üreticisi Sinovac’ın web sitesine Türkiye’den erişilemiyordu.  Bu durumun geçtiğimiz günlerde gündem olmasının ardından site Türkiye’den erişime açıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Covid-19 aşı takvimi ve öncelikli meslek grupları açıklandı

    Bugün itibariyle sinovac.com web adresine Türkiye’den erişilebiliyor. Sinovac, Türkiye’deki IP adreslerinin siteye girişini engellemişti. Bu engeli kaldırdı.

    Ayrıca Bkz. "Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL"

    Türkiye’deki hackerlar Sinovac’ın web sitesine saldırı gerçekleştirip Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmüne ilişkin mesajlar yayınlamıştı. Uygur Türkü çocukların fotoğrafına ve Uygur Türklerine destek mesajına yer verilmişti. Sinovac bu nedenle Türkiye’deki IP’lerin erişimini kısıtladı. Konuyla ilgili OdaTV’ye açıklama yapan yetkililer şunu söyledi:

    “Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.”



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    nuksws_99 (dasasd ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sitede flash player kullaniliyor, ssl yok. Random wordpress theme acsam site daha guzel gozukur. Gercekten sinovac buyuk firma mi?
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    435 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lamerlar büyük iş başardığını sanıyordur şimdi. Arkadaş şüpheniz varsa aşı olmayın. Antikorum var biter bitmez olacağım. Size zaten marttan önce sıra gelmez.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 24 dk. ( Mesaj Silindi ) 435
    Ne martı hocam nisana kadar sıra gelirse şanslı sayılcağızda ben şahsen paralı aşı olmayı düşünüyorum gelirse
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haydi hackerlar aşıya.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    nuksws_99 (dasasd ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sitede flash player kullaniliyor, ssl yok. Random wordpress theme acsam site daha guzel gozukur. Gercekten sinovac buyuk firma mi?
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 27 dk. Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı 52 dk. Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası 1 sa. Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim 1 sa. GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu 1 sa. Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı 1 sa. Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı Sonraki Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı 3 sa. ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak 3 sa. Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor 3 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar 3 sa. Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı 4 sa. Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı 4 sa. Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL 4 sa. Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor 5 sa. Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor 5 sa. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor 6 sa. Ekranlara yeniden dönen Dexter'ın yeni sezon detayları belli oldu; çekimler başlıyor 14 sa. Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight 14 sa. Flappy Bird ve Resogun karışımı METBOY!, mobil cihazlar için yayınlandı 14 sa. John Wick aktöründen John Wick 4'ün çekimleriyle ilgili açıklama 15 sa. Popüler oyun 'Control' bu hafta Xbox Game Pass PC'ye geliyor 16 sa. Norwegian Air, uzun mesafe uçuşlarını pandemi yüzünden süresiz olarak durdurdu 16 sa. NASA, Ay roketi SLS'nin motorlarını ateşledi: İşte müthiş görüntüler (VİDEO) 17 sa. MIT’nin hibrit-elektrikli uçak konsepti, sektörün hava kirliliğine olan katkısını azaltmayı vadediyor 18 sa. Dondurmada tespit edilen koronavirüse bilim kurulu üyesinden açıklama geldi 19 sa. Haftalık Oyun Önerisi 10: Amnesia Rebirth Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız