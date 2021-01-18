Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı

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Çin’den temin ettiğimiz koronavirüs aşılarının üreticisi Sinovac’ın web sitesine Türkiye’den erişilemiyordu. Bu durumun geçtiğimiz günlerde gündem olmasının ardından site Türkiye’den erişime açıldı.

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Bugün itibariyle sinovac.com web adresine Türkiye’den erişilebiliyor. Sinovac, Türkiye’deki IP adreslerinin siteye girişini engellemişti. Bu engeli kaldırdı.

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Türkiye’deki hackerlar Sinovac’ın web sitesine saldırı gerçekleştirip Çin’in Doğu Türkistan’daki zulmüne ilişkin mesajlar yayınlamıştı. Uygur Türkü çocukların fotoğrafına ve Uygur Türklerine destek mesajına yer verilmişti. Sinovac bu nedenle Türkiye’deki IP’lerin erişimini kısıtladı. Konuyla ilgili OdaTV’ye açıklama yapan yetkililer şunu söyledi:

“Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Web sayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır.”

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