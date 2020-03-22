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    Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor

    Apple sanal asistanı Siri'yi koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabilecek şekilde güncelledi. Siri artık kullanıcılardaki Covid-19 semptomlarını değerlendirebiliyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor
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    Apple, sanal asistan Siri'yi güncelledi. Sanal asistan artık kullanıcılara koronavirüs (Covid-19) tanısı konmasına yardımcı olabiliyor.

    Apple, bu özelliği geliştirirken Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve ABD Halk Sağlığı Servisi'nin bilgilerinden faydalandı. Siri'ye öncelikle "Hey Siri, bende koronavirüs var mı?" şeklinde bir soru yöneltmeniz gerekiyor.

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    Daha sonra sanal asistan kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi Covid-19 semptomları ile ilgili birkaç soruyu cevaplamanızı isteyecek. Ayrıca koronavirüsü olan bir kişiyle temas kurup kurmadığınızı soracak.

    Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor
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    Tavsiyelerde bulunacak

    Tüm bu belirtilere sahipseniz Siri derhal tıbbi yardım almanızı ve ambulans çağırmanızı önerecek. Çok fazla semptom görülmezse evde kalmanızı, diğer insanlarla temas kurmamanızı ve durum kötüleşirse doktora başvurmanızı tavsiye edecek.

    Güncelleme şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir durumda. Diğer ülkelerdeki Apple kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.



    https://www.cnbc.com/2020/03/21/apple-updated-siri-to-help-people-who-ask-if-they-have-coronavirus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 9 sa.
    Sadece Amerika için yapmışlar bizim ülkemize gelesiye virüs biter
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    cangunner (Can Güner) 10 sa.
    Türkiye’de sağlık bakanlığına yönlendiriyor;
    seyahatsagligi.gov.tr/...
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