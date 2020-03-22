Siri artık koronavirüs tanısı konulmasına yardımcı olabiliyor

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Apple, sanal asistan Siri'yi güncelledi. Sanal asistan artık kullanıcılara koronavirüs (Covid-19) tanısı konmasına yardımcı olabiliyor.

Apple, bu özelliği geliştirirken Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve ABD Halk Sağlığı Servisi'nin bilgilerinden faydalandı. Siri'ye öncelikle "Hey Siri, bende koronavirüs var mı?" şeklinde bir soru yöneltmeniz gerekiyor.

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Daha sonra sanal asistan kuru öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi Covid-19 semptomları ile ilgili birkaç soruyu cevaplamanızı isteyecek. Ayrıca koronavirüsü olan bir kişiyle temas kurup kurmadığınızı soracak.

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Tavsiyelerde bulunacak

Tüm bu belirtilere sahipseniz Siri derhal tıbbi yardım almanızı ve ambulans çağırmanızı önerecek. Çok fazla semptom görülmezse evde kalmanızı, diğer insanlarla temas kurmamanızı ve durum kötüleşirse doktora başvurmanızı tavsiye edecek.

Güncelleme şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir durumda. Diğer ülkelerdeki Apple kullanıcılarına sunulup sunulmayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.cnbc.com/2020/03/21/apple-updated-siri-to-help-people-who-ask-if-they-have-coronavirus.html

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