SK Hynix, 16 katmanlı HBM3E üretimine hazırlanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli teknoloji devi SK hynix, 2024 yılı sona ermeden, 16 katmanlı HBM3E belleklerinin seri ücretimi için hazırlıklarını hızlandırıyor. Şirket, ilk kez Kasım ayı başında Seul'de düzenlenen etkinlikte dünyanın ilk 48GB 16 katmanlı HBM3E belleğini tanıtmıştı. Güncel raporlara göre, seri ücretim öncesi yapılan testlerden olumlu sonuçlar alındı.

SK Hynix, HBM3E'de sonraki aşamaya geçiyor

Güney Kore’nin önde gelen medya platformlarından ETNews'un haberine göre, SK hynix, HBM3E 16 katmanlı belleklerin ücretimi için yeni ekipmanları entegre ediyor ve mevcut tesislerini optimize ediyor. Rapora göre, üretim testlerinin devam ettiği ve 2025'in ilk yarısında tedarikin hedeflendiği söyleniyor.

SK hynix, Eylül ayında 36GB kapasiteye sahip dünyanın ilk 12 katmanlı HBM3E belleğinin seri üretimine başladığını duyurmuştu. Şirketin açıklamasına göre, 16 katmanlı HBM3E bellek, 12 katmanlı versiyona kıyasla yapay zeka (AI) öğrenme performansında yüzde 18, çıkarım performansında ise yüzde 32'ye varan iyileşme sağlayabiliyor.

Nvidia Blackwell Ultra GB300 ortaya çıktı: 288GB HBM3E ve 1400W 1 gün önce eklendi

HBM teknolojisinin 16 katmanlı versiyonunun esas pazarının HBM4 jenerasyonu ile başlaması beklenirken, SK hynix, 48GB 16 katmanlı HBM3E geliştirerek teknolojik stabiliteyi önceden sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, müşterilerine 2025 yılının başlarında örnek ürünler sunmayı planlıyor.

Bu arada aktarılanlara göre firmanın yeni belleği Nvidia’nın yapay zeka hızlandırıcısı Blackwell'in bir sonraki iterasyonunda yer alacak. Öte yandan Nvidia CEO'su Jensen Huang, SK hynix'ten HBM4 tedarikini altı ay hızlandırmasını istemişti. Nvidia’nın yanı sıra SK hynix'in Broadcom gibi diğer teknoloji devlerinden de büyük HBM siparişleri aldığı söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

SK Hynix, 16 katmanlı HBM3E üretimine hazırlanıyor