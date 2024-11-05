SK hynix dünyanın ilk 16 katmanlı 48GB HBM3E belleğini duyurdu

Sektörde bir ilk daha
SK hynix’in birkaç hafta önce tanıttığı 12 katmanlı HBM3E bellek modeli, AMD ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin dikkatini çekmiş ve önemli iş anlaşmalarına yol açmıştı. Ancak şirket, başarılarını daha da ileri taşıyarak bu kez 16 katmanlı HBM3E belleği ile sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yeni belleğin kapasitesi her bir yığın başına 48GB olup (her bir kalıp için 3 GB), 8 yığın konfigürasyonunda 384GB’a kadar çıkabiliyor. Bu yüksek kapasite, yapay zeka hızlandırıcılarında büyük veriyi işlemede ciddi faydalar sağlayacak.
Eğitimde yüzde 18, çıkarımda yüzde 32 performans artışı
SK hynix, HBM3E ile sağladığı bu başarıyı bir sonraki nesil bellek teknolojisi olan HBM4 ile pekiştirmeyi amaçlıyor. 2048 bit kanal genişliği ile HBM4 bellek, her biri 4 GB'a kadar bellek içeren 16 dikey olarak istiflenmiş DRAM kalıbını destekleyecek. Nvidia’nın Rubin işlemcileriyle entegre edilmesi beklenen HBM4 belleklerin, 2025 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Ayrıca, SK hynix PCIe 6.0 SSD’ler, yapay zeka sunucularına özel yüksek kapasiteli QLC eSSD’ler ve mobil cihazlar için UFS 5.0 depolama çözümleri üzerinde de çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über