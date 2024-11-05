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    SK hynix dünyanın ilk 16 katmanlı 48GB HBM3E belleğini duyurdu

    SK AI Summit 2024'te SK hynix hem Samsung hem de Micron'u geride bırakarak sektörün ilk 16 katmanlı HBM3E belleğini tanıttı. Yeni HBM3E bellek aynı zamanda 48GB kapasite sunuyor.
    SK hynix dünyanın ilk 16 katmanlı 48GB HBM3E belleğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli teknoloji devi SK hynix, yapay zeka için kritik bir ürünü tanıttı. SK AI Summit 2024 etkinliğinde duyurulan yeni 16 katmanlı (16-Hi) HBM3E bellek, dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. 48GB kapasiteye sahip bu bellek ile birlikte SK hynix, hem Samsung hem de Micron'u geride bırakmayı başlardı. Şirket, bu yeni bellek modülünün örneklerini 2025'in başlarında piyasaya sunmayı hedefliyor.

    Sektörde bir ilk daha

    SK hynix’in birkaç hafta önce tanıttığı 12 katmanlı HBM3E bellek modeli, AMD ve Nvidia gibi teknoloji devlerinin dikkatini çekmiş ve önemli iş anlaşmalarına yol açmıştı. Ancak şirket, başarılarını daha da ileri taşıyarak bu kez 16 katmanlı HBM3E belleği ile sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yeni belleğin kapasitesi her bir yığın başına 48GB olup (her bir kalıp için 3 GB), 8 yığın konfigürasyonunda 384GB’a kadar çıkabiliyor. Bu yüksek kapasite, yapay zeka hızlandırıcılarında büyük veriyi işlemede ciddi faydalar sağlayacak.

    Eğitimde yüzde 18, çıkarımda yüzde 32 performans artışı

    SK hynix dünyanın ilk 16 katmanlı 48GB HBM3E belleğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    SK hynix, yeni HBM3E bellek ile yapay zeka eğitim ve çıkarım süreçlerinde önemli performans iyileştirmeleri sağladığını belirtiyor. Şirketin açıklamalarına göre, eğitim işlemlerinde %18, çıkarım süreçlerinde ise %32’lik bir hız artışı elde ediliyor. Yeni 16-Hi HBM3E belleğin dikkat çeken bir diğer özelliği de MR-MUF paketleme teknolojisi. Mass Reflow-Molded Underfill (MR-MUF), yarı iletken çipleri devrelere bağlamak ve çiplerin arasındaki boşlukları koruyucu bir malzemeyle doldurmak için kullanılan bir teknoloji. Özellikle yüksek performans gerektiren elektronik cihazlarda, ısı dağılımını iyileştirip dayanıklılığı artırarak daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Bir önceki HBM3E’de de SK Hynix bunu kullanmıştı.

    SK hynix, HBM3E ile sağladığı bu başarıyı bir sonraki nesil bellek teknolojisi olan HBM4 ile pekiştirmeyi amaçlıyor. 2048 bit kanal genişliği ile HBM4 bellek, her biri 4 GB'a kadar bellek içeren 16 dikey olarak istiflenmiş DRAM kalıbını destekleyecek. Nvidia’nın Rubin işlemcileriyle entegre edilmesi beklenen HBM4 belleklerin, 2025 yılı içerisinde seri üretime geçmesi planlanıyor. Ayrıca, SK hynix PCIe 6.0 SSD’ler, yapay zeka sunucularına özel yüksek kapasiteli QLC eSSD’ler ve mobil cihazlar için UFS 5.0 depolama çözümleri üzerinde de çalışıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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