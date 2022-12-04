SMS'in (Kısa Mesaj Servisi) 30. yılı kutlanıyor! İşte Google'ın yeni sürprizi

SMS 30 yaşında!
Google'ın yayımladığı ilgili açıklamada Android kullanıcılarının aşina olduğu Mesajlar uygulamasına çok yakında grup sohbetleri için uçtan uca şifreleme özelliğinin ekleneceği belirtildi.
Bu özellik birkaç yıldır bire bir mesajlaşmalarda kullanılıyor. Uçtan uca şifreleme şu anda yalnızca beta programına kayıtlı olan ve Mesajlar uygulamasını kullanan kişiler tarafından deneyimlenebiliyor.
iPhone kullanan kişiler Android kullanıcılarından bir kısa mesaj aldığında SMS'in eski altyapısını kullanmaya devam ediyor. Apple CEO'su Tim Cook, Android kullanıcılarını iPhone kullanıcılarına dönüştüreceğini söylüyor.Kaynakça https://blog.google/products/messages/happy-birthday-sms/ https://www.gsmarena.com/google_message_app_end_to_end_encryption_group_chats-news-56749.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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