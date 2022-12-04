SMS'in (Kısa Mesaj Servisi) 30. yılı kutlanıyor! İşte Google'ın yeni sürprizi

Tam Boyutta Gör Açılımı Short Message Service olan SMS birçok kullanıcı için nostalji demek. Zira insanlar bu teknoloji sayesinde yıllarca sevdiği insanlara ulaştı veya işini halletti. SMS'in çok özel bir saygınlığa sahip olduğunu bilen Google ilginç bir hamleye imza attı.

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Google'ın yayımladığı ilgili açıklamada Android kullanıcılarının aşina olduğu Mesajlar uygulamasına çok yakında grup sohbetleri için uçtan uca şifreleme özelliğinin ekleneceği belirtildi.

Bu özellik birkaç yıldır bire bir mesajlaşmalarda kullanılıyor. Uçtan uca şifreleme şu anda yalnızca beta programına kayıtlı olan ve Mesajlar uygulamasını kullanan kişiler tarafından deneyimlenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Google'ın grup sohbetleri için uçtan uca şifreleme teknolojisini aktif edeceğini duyurmasının yanı sıra yakında Mesajlar isimli uygulamanın kullanıcılarına RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) mesajlarına sembollerle (emojilerle) cevap verebileceğini söylediği öğrenildi.

Tam Boyutta Gör Google, Apple'ın dışındaki bütün büyük mobil operatörlerin ve telefon üreticilerinin RCS'i bir standart olarak benimsediğini belirtti. Apple RCS standardına hâlâ sıcak bakmıyor.

iPhone kullanan kişiler Android kullanıcılarından bir kısa mesaj aldığında SMS'in eski altyapısını kullanmaya devam ediyor. Apple CEO'su Tim Cook, Android kullanıcılarını iPhone kullanıcılarına dönüştüreceğini söylüyor.

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