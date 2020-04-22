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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı

    Rakiplerinin gerisinde kalan Snapchat platformu buna rağmen koronavirüs salgını döneminde günlük aktif kullanıcı sayısını arttırmayı başardı. Hisseleri de fırladı.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan insanların internete yüklenmesi en çok içerik platformları ve sosyal medya platformlarına yarıyor. Netflix’in ardından Snapchat de beklentilerin üzerinde kullanıcı artışı bildirdi.

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    Büyük artış

    Sosyal ağın yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona yükseldi ve yıl bazında 30 milyon kullanıcı daha kazandı. Özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu bölgeleri yüzde 45 gibi bir büyüme sağladı.

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    Sosyal ağda bir günde 4 milyar Snap atılıyor. Sadece mesajlaşma değil mini ve zengin gerçeklik odaklı dizileri ile de Snapchat ilgi görüyor. Toplamda sayısı 60 olan dizileri aylık 10 milyon kullanıcı takip ediyor. Sadece Nikita Unfiltered içeriği ise 20 milyon izleyiciye ulaşmayı başarmış.

    Artan kullanıcı sayısı geliri de etkiliyor. Son çeyrekte elde edilen net gelir yüzde 44 artışla 462 milyon dolar oldu. Kullanıcı başı gelir ise yüzde 20 artışla 2.02$ seviyesine ulaştı. NYSE borsasının kapanışının ardından yatırımcıların hisselere büyük ilgi gösterdiği ve yüzde 20 civarında artış olduğu da gelen bilgiler arasında.



    https://seekingalpha.com/article/4338959-snap-inc-2020-q1-results-earnings-call-presentation Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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