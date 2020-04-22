Snapchat beklentilerin üzerinde büyüdü, hisseler fırladı

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Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan insanların internete yüklenmesi en çok içerik platformları ve sosyal medya platformlarına yarıyor. Netflix’in ardından Snapchat de beklentilerin üzerinde kullanıcı artışı bildirdi.

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Snapchat aktif kullanıcı sayısını arttırıyor

Büyük artış

Sosyal ağın yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona yükseldi ve yıl bazında 30 milyon kullanıcı daha kazandı. Özellikle Asya, Afrika ve Orta Doğu bölgeleri yüzde 45 gibi bir büyüme sağladı.

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Sosyal ağda bir günde 4 milyar Snap atılıyor. Sadece mesajlaşma değil mini ve zengin gerçeklik odaklı dizileri ile de Snapchat ilgi görüyor. Toplamda sayısı 60 olan dizileri aylık 10 milyon kullanıcı takip ediyor. Sadece Nikita Unfiltered içeriği ise 20 milyon izleyiciye ulaşmayı başarmış.

Artan kullanıcı sayısı geliri de etkiliyor. Son çeyrekte elde edilen net gelir yüzde 44 artışla 462 milyon dolar oldu. Kullanıcı başı gelir ise yüzde 20 artışla 2.02$ seviyesine ulaştı. NYSE borsasının kapanışının ardından yatırımcıların hisselere büyük ilgi gösterdiği ve yüzde 20 civarında artış olduğu da gelen bilgiler arasında.

https://seekingalpha.com/article/4338959-snap-inc-2020-q1-results-earnings-call-presentation

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