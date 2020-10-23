Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı

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Önemli yeniliklerin adresi olmasına karşın üstünlüğünü rakiplerine kaptıran ve bir süredir kullanıcı sayısında önemli artışlar göremeyen Snapchat; özellikle pandemi döneminin de etkisiyle bu yılı parlak geçiriyor.

Snapchat toplam kaç kullanıcıya sahip?

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Snapchat günlük aktif kullanıcı sayısını 249 milyona çıkardı ve geçen aynı döneme göre yüzde 18 artış ile 11 milyon kullanıcı kazandı. Sadece kullanıcı değil etkileşim bazında da yükseliş görüldü.

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Platformun mini orijinal içeriklerini izleyenlerin sayısı yüzde 50 arttı. TV ortaklarının hazırladığı içeriklerin ise aylık ortalama 50 milyon izleyicisi olduğu ifade ediliyor. Özellikle NBA içerikleri en yüksek artışı gösterdi.

Uygulamanın reklam ve sposorluklardan elde ettiği gelir 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklentilerin hayli üzerine çıkan gelirler yüzde 52 arttı. Halen zararda olan firma yine de 227 milyon dolar olan kayıplarını bu dönem 200 milyon dolara çekti.

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Yaşanan gelişmeler borsaya da yansıdı. Dün itibariyle yüzde 34 civarında yükselen hisseler; ilk borsaya çıkış fiyatının yüzde 50 üzerine çıktı. Firmanın yılın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentileri de oldukça iyimser.

Pandemi nedeniyle sosyal medyaya erişimin artacağını düşünen Snapchat; 8 milyon civarında daha kullanıcı kazanmayı bekliyor. Kullanıcı artışı yanında etkileşimin de artması ve haliyle gelirlere yansıması yüksek ihtimal.

https://variety.com/2020/digital/news/snap-stock-soars-snapchat-q3-revenue-user-beat-1234811836/

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