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    Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı

    Yılın üçüncü çeyreğinde aktif kullanıcı sayısını 249 milyona çıkaran Snapchat’in hisseleri de fırladı. Dördüncü çeyrekte firma kullanıcı sayısının daha da artmasını bekliyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı
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    Önemli yeniliklerin adresi olmasına karşın üstünlüğünü rakiplerine kaptıran ve bir süredir kullanıcı sayısında önemli artışlar göremeyen Snapchat; özellikle pandemi döneminin de etkisiyle bu yılı parlak geçiriyor.

    Snapchat toplam kaç kullanıcıya sahip?

    Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Snapchat günlük aktif kullanıcı sayısını 249 milyona çıkardı ve geçen aynı döneme göre yüzde 18 artış ile 11 milyon kullanıcı kazandı. Sadece kullanıcı değil etkileşim bazında da yükseliş görüldü.

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    Platformun mini orijinal içeriklerini izleyenlerin sayısı yüzde 50 arttı. TV ortaklarının hazırladığı içeriklerin ise aylık ortalama 50 milyon izleyicisi olduğu ifade ediliyor. Özellikle NBA içerikleri en yüksek artışı gösterdi.

    Uygulamanın reklam ve sposorluklardan elde ettiği gelir 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklentilerin hayli üzerine çıkan gelirler yüzde 52 arttı. Halen zararda olan firma yine de 227 milyon dolar olan kayıplarını bu dönem 200 milyon dolara çekti.

    Snapchat kullanıcı sayısını arttırdı, hisseler fırladı
    Tam Boyutta Gör

    Yaşanan gelişmeler borsaya da yansıdı. Dün itibariyle yüzde 34 civarında yükselen hisseler; ilk borsaya çıkış fiyatının yüzde 50 üzerine çıktı. Firmanın yılın dördüncü çeyreğine ilişkin beklentileri de oldukça iyimser.

    Pandemi nedeniyle sosyal medyaya erişimin artacağını düşünen Snapchat; 8 milyon civarında daha kullanıcı kazanmayı bekliyor. Kullanıcı artışı yanında etkileşimin de artması ve haliyle gelirlere yansıması yüksek ihtimal.



    https://variety.com/2020/digital/news/snap-stock-soars-snapchat-q3-revenue-user-beat-1234811836/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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