Snapdragon 460 ile gelecek olan Vivo Y20'nin detayları sızdı

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Teknoloji şirketlerinden Vivo, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vivo Y19 modelinin halefi üzerinde çalışıyor. Vivo Y20 olarak adlandırılan cihazın detayları da ortaya çıkmış durumda.

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Snapdragon 460'lı ilk telefonlardan biri

V2027 model numarasına sahip olan akıllı telefon, 27 Temmuz tarihinde Geekbench testine girmiş ve tek çekirdekte 252, çoklu çekirdek testinde ise 1239 puan almıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre de Vivo Y20, 4GB RAM ile desteklenen Snapdragon 460 yonga seti ile birlikte gelecek. Qualcomm'un Ocak ayında tanıttığı Snapdragon 460 platformuna sahip ilk akıllı telefonlardan birinin Vivo Y20 olduğunu söyleyebiliriz.

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Android 10 işletim sistemini temel alan cihaz, Vivo'nun Funtouch OS arayüzünü çalıştıracağını da belirtelim. Delikli bir ekranla gelmesi beklenen akıllı telefonun, çok modüllü bir kamera kurulumuna (üç veya dört lensli) sahip olacağı da sızan bilgiler arasında. Vivo'nun Y20 modelini hangi fiyat etiketiyle ve hangi tarihte piyasaya süreceği ise henüz netlik kazanmış değil.

https://www.gsmarena.com/vivo_y20_is_on_the_way_with_the_snapdragon_460_at_the_helm-news-44755.php

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