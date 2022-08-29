4nm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti sızdırıldı

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MediaTek’e karşı pazar payını arttırabilmek amacıyla 4nm sürecinde geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve 7 Gen 1 yonga setlerini piyasaya süren Qualcomm şimdi orta seviyeye yönelik bir hamle hazırlığında.

Snapdragon 6 Gen 1 neler sunacak?

Orta seviye telefonlarda verimliliği üst seviyeye çıkaracak olan Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinde Kryo çekirdekleri 2.2GHz hızına kadar çıkabiliyor. 2750MHz hızlara ve 12GB kapasiteye kadar LPDDR5 RAM desteği yanında Snapdragon X62 5G modem ile hem uzak hem de yakın alan kapsaması sunulabiliyor.

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120Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ çözünürlükler, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, tek 48MP veya üçlü 13MP kamera, 4K HDR 30fps, 270p yavaş çekim, gibi son dönemin popüler trendlerine de destek sunuluyor.

SM6450 model numarasıyla sızdırılan yonga seti Snapdragon 695 yonga setinin devamı niteliğinde hazırlanmış. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte Snapdragon 6 Gen 1 yongasının da tanıtılması bekleniyor.

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