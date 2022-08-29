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    4nm Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti sızdırıldı

    Qualcomm’un 4nm sürecinde geliştirdiği yeni Snapdragon 6 Gen 1 yonga seti orta seviyedeki mobil cihazlarda verimliliği ve performansı üst seviyeye çıkarmak için hazırlanıyor. 
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    MediaTek’e karşı pazar payını arttırabilmek amacıyla 4nm sürecinde geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve 7 Gen 1 yonga setlerini piyasaya süren Qualcomm şimdi orta seviyeye yönelik bir hamle hazırlığında.

    Snapdragon 6 Gen 1 neler sunacak?

    Orta seviye telefonlarda verimliliği üst seviyeye çıkaracak olan Snapdragon 6 Gen 1 yonga setinde Kryo çekirdekleri 2.2GHz hızına kadar çıkabiliyor. 2750MHz hızlara ve 12GB kapasiteye kadar LPDDR5 RAM desteği yanında Snapdragon X62 5G modem ile hem uzak hem de yakın alan kapsaması sunulabiliyor.

    120Hz ekran tazeleme hızı, Full HD+ çözünürlükler, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, tek 48MP veya üçlü 13MP kamera, 4K HDR 30fps, 270p yavaş çekim, gibi son dönemin popüler trendlerine de destek sunuluyor.

    SM6450 model numarasıyla sızdırılan yonga seti Snapdragon 695 yonga setinin devamı niteliğinde hazırlanmış. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte Snapdragon 6 Gen 1 yongasının da tanıtılması bekleniyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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