Tam Boyutta Gör Kısa süre önce amiral gemisi Galaxy S23 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, odağını yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerine çevirmiş durumda. Günümüzde Güney Koreli dev pazarın öncü isimlerinden olsa da, Oppo Find N2 ve Honor Magic Vs gibi yeni cihazlar güçlü bir rekabet ortamı sağladı. Peki Galaxy Z Fold 5 bu rekabette neler sunacak? İşte bildiklerimiz

Galaxy Z Fold 5'in ekran boyutları belli oldu

Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, 6.2 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip olacak. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Fold 4 modelinde de benzer ekran boyutları ile karşılaşmıştık. Ancak sızıntı kaynağı, panelin çözünürlüğünden bahsetmedi. Bu nedenle yeni bir sürpriz ile karşılaşabiliriz.

Yakın zamanlı sızıntılar ise Galaxy Z Fold 5'in ekran kırışıklığını gizlemek için yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını bizlere gösterdi. Ayrıca selefi ile benzer depolama seçeneklerini de koruması bekleniyor. Bunlar 256 GB, 512 GB ve 1 TB olacak.

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Cihazın diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak bilindiği üzere Galaxy S23 ailesi Samsung için özel olarak tasarlanan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti ile karşımıza çıktı. Bu noktada yaklaşan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerinde de benzer bir kararın alınması kuvvetle muhtemel. Şimdilik Galaxy Z Fold 5 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. Ancak telefonun lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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