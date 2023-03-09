Galaxy Z Fold 5'in ekran boyutları belli oldu
Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, 6.2 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip olacak. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Fold 4 modelinde de benzer ekran boyutları ile karşılaşmıştık. Ancak sızıntı kaynağı, panelin çözünürlüğünden bahsetmedi. Bu nedenle yeni bir sürpriz ile karşılaşabiliriz.
Yakın zamanlı sızıntılar ise Galaxy Z Fold 5'in ekran kırışıklığını gizlemek için yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını bizlere gösterdi. Ayrıca selefi ile benzer depolama seçeneklerini de koruması bekleniyor. Bunlar 256 GB, 512 GB ve 1 TB olacak.
Cihazın diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak bilindiği üzere Galaxy S23 ailesi Samsung için özel olarak tasarlanan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti ile karşımıza çıktı. Bu noktada yaklaşan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerinde de benzer bir kararın alınması kuvvetle muhtemel. Şimdilik Galaxy Z Fold 5 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. Ancak telefonun lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez