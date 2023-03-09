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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Fold 5'in ekran boyutları belli oldu

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de Galaxy Z Fold 5'in ekran boyutları gün yüzüne çıktı.
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    Galaxy Z Fold 5'in ekran boyutları belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce amiral gemisi Galaxy S23 ailesini kullanıcılar ile buluşturan Samsung, odağını yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerine çevirmiş durumda. Günümüzde Güney Koreli dev pazarın öncü isimlerinden olsa da, Oppo Find N2 ve Honor Magic Vs gibi yeni cihazlar güçlü bir rekabet ortamı sağladı. Peki Galaxy Z Fold 5 bu rekabette neler sunacak? İşte bildiklerimiz 

    Galaxy Z Fold 5'in ekran boyutları belli oldu

    Güvenilir sızıntı kaynağı Ice Universe'e göre Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5, 6.2 inç büyüklükte bir dış ekrana sahip olacak. Hatırlayacak olursak Galaxy Z Fold 4 modelinde de benzer ekran boyutları ile karşılaşmıştık. Ancak sızıntı kaynağı, panelin çözünürlüğünden bahsetmedi. Bu nedenle yeni bir sürpriz ile karşılaşabiliriz.

    Yakın zamanlı sızıntılar ise Galaxy Z Fold 5'in ekran kırışıklığını gizlemek için yeni bir menteşe tasarımına sahip olacağını bizlere gösterdi. Ayrıca selefi ile benzer depolama seçeneklerini de koruması bekleniyor. Bunlar 256 GB, 512 GB ve 1 TB olacak.

    Cihazın diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor. Ancak bilindiği üzere Galaxy S23 ailesi Samsung için özel olarak tasarlanan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti ile karşımıza çıktı. Bu noktada yaklaşan Galaxy Z Fold 5 ve Flip 5 modellerinde de benzer bir kararın alınması kuvvetle muhtemel. Şimdilik Galaxy Z Fold 5 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. Ancak telefonun lansman tarihi yaklaştıkça daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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