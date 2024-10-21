Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm, bugün ilerleyen saatlerde Snapdragon 8 Gen 4 olarak da bilinen Snapdragon 8 Elite'i duyurmayı planlıyor.Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olacak model, bildiğiniz gibi TSMC'nin 3nm sürecini temel alacak ve Android amiral gemisi telefonlara güç verecek. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni işlemcisi hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı. Snapdragon 8 Elite'e ait tanıtım görüntüleri internete sızdı.

Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri paylaşıldı

Paylaşılan tanıtım sayfasına göre Snapdragon 8 Elite, Oryon CPU çekirdeklerini temel alan '2 + 4' CPU kümesine sahip olacak. Bunlar arasından Oryon yani performans çekirdeğinin 4,32GHz hıza ulaşabileceğini görüyoruz. Üstelik 3nm üretim süreci ve mimari gelişmeler sayesinde CPU'nun Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla yüzde 44 daha düşük güç tüketimi sağladığı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Snapdragon 8 Elite, 12 MB'ı performans çekirdeklerinde ve geri kalanı verimlilik çekirdeklerinde olmak üzere 24 MB L2 önbelleğe sahip. Adreno 830 GPU'ya gelince, Qualcomm önceki nesle kıyasla %40 performans artışı ve ışın izleme hızlandırmasında %35 artış sağladığını iddia ediyor. Ek olarak, Unreal Engine, Nanite ve Chaos Engine dahil olmak üzere modern grafik API'lerinin tümünü destekliyor.

Öte yandan NPU (Sinirsel İşleme Birimi) bölümünde de yüzde 45'e artış söz konusu ve bu sayede cihaz üzerindeki AI işlevleri de hızlanmış olacak. Yeni yonga setinde LPDDR6 uyumluluğu yok ancak 5,30 GHz'de çalışan daha hızlı çift kanallı LPDDR5X desteği sunulmuş. Bunun yanında Snapdragon X80 5G modemi Wi-Fi 7 Entegre UWB ve Qualcomm FastConnect 7900 ile kullanıcılara sunulacak.

Snapdragon 8 Elite, AnTuTu testinde rekor kırdı 1 gün önce eklendi

Snapdragon 8 Elite veya 8 Gen 4 hakkında merak edilen tüm detayların önümüzde saatlerde açıklanması bekleniyor. Yeni yonga setinden güç alacak ilk modeller ise Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 ve Xiaomi 15 serisi olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri sızdı: İşte özellikleri