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    Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?

    Qualcomm'un önümüzdeki saatlerde duyuracağı Snapdreagon 8 Elite işlemcisine ait tanıtım görüntüleri internete sızdı. İşte beklenen özellikler...                
    Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri sızdı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, bugün ilerleyen saatlerde Snapdragon 8 Gen 4 olarak da bilinen Snapdragon 8 Elite'i duyurmayı planlıyor.Snapdragon 8 Gen 3'ün halefi olacak model, bildiğiniz gibi TSMC'nin 3nm sürecini temel alacak ve Android amiral gemisi telefonlara güç verecek. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, yeni işlemcisi hakkında önemli bir gelişme daha yaşandı. Snapdragon 8 Elite'e ait tanıtım görüntüleri internete sızdı.

    Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri paylaşıldı

    Paylaşılan tanıtım sayfasına göre Snapdragon 8 Elite, Oryon CPU çekirdeklerini temel alan  '2 + 4' CPU kümesine sahip olacak. Bunlar arasından Oryon yani performans çekirdeğinin 4,32GHz hıza ulaşabileceğini görüyoruz. Üstelik 3nm üretim süreci ve mimari gelişmeler sayesinde CPU'nun Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla yüzde 44 daha düşük güç tüketimi sağladığı belirtiliyor. 

    Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri sızdı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite, 12 MB'ı performans çekirdeklerinde ve geri kalanı verimlilik çekirdeklerinde olmak üzere 24 MB L2 önbelleğe sahip. Adreno 830 GPU'ya gelince, Qualcomm önceki nesle kıyasla %40 performans artışı ve ışın izleme hızlandırmasında %35 artış sağladığını iddia ediyor. Ek olarak, Unreal Engine, Nanite ve Chaos Engine dahil olmak üzere modern grafik API'lerinin tümünü destekliyor.

    Öte yandan NPU (Sinirsel İşleme Birimi) bölümünde de yüzde 45'e artış söz konusu ve bu sayede cihaz üzerindeki AI işlevleri de hızlanmış olacak. Yeni yonga setinde LPDDR6 uyumluluğu yok ancak 5,30 GHz'de çalışan daha hızlı çift kanallı LPDDR5X desteği sunulmuş. Bunun yanında Snapdragon X80 5G modemi Wi-Fi 7 Entegre UWB ve Qualcomm FastConnect 7900 ile kullanıcılara sunulacak.

    Snapdragon 8 Elite veya 8 Gen 4 hakkında merak edilen tüm detayların önümüzde saatlerde açıklanması bekleniyor. Yeni yonga setinden güç alacak ilk modeller ise Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 ve Xiaomi 15 serisi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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