Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?

Snapdragon 8 Elite tanıtım görüntüleri paylaşıldı
Paylaşılan tanıtım sayfasına göre Snapdragon 8 Elite, Oryon CPU çekirdeklerini temel alan '2 + 4' CPU kümesine sahip olacak. Bunlar arasından Oryon yani performans çekirdeğinin 4,32GHz hıza ulaşabileceğini görüyoruz. Üstelik 3nm üretim süreci ve mimari gelişmeler sayesinde CPU'nun Snapdragon 8 Gen 3'e kıyasla yüzde 44 daha düşük güç tüketimi sağladığı belirtiliyor.
Öte yandan NPU (Sinirsel İşleme Birimi) bölümünde de yüzde 45'e artış söz konusu ve bu sayede cihaz üzerindeki AI işlevleri de hızlanmış olacak. Yeni yonga setinde LPDDR6 uyumluluğu yok ancak 5,30 GHz'de çalışan daha hızlı çift kanallı LPDDR5X desteği sunulmuş. Bunun yanında Snapdragon X80 5G modemi Wi-Fi 7 Entegre UWB ve Qualcomm FastConnect 7900 ile kullanıcılara sunulacak.
Snapdragon 8 Elite veya 8 Gen 4 hakkında merak edilen tüm detayların önümüzde saatlerde açıklanması bekleniyor. Yeni yonga setinden güç alacak ilk modeller ise Realme GT7 Pro, Samsung Galaxy S25 ve Xiaomi 15 serisi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)