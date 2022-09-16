Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 2 iki varyanta sahip olabilir

    Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yeni dönemde çekirdek hızlarını daha da yukarı çekecekken grafik performansı tarafında da önemli artışlar bekleniyor.     
    Oy Ver

    Snapdragon 8 Gen 2
    Tam Boyutta Gör

    Qualcomm genelde yılın ilk yarısı için orijinal amiral gemisi, ikinci yarısı için de Plus takılı daha güçlü bir versiyon piyasaya sürüyor. Bunun haricinde herhangi bir versiyon olmuyor ancak gelecek yıl işler değişebilir.

    Snapdragon 8 Gen 2 neler sunacak?

    Bu yılın sonlarında itibaren amiral gemilerinde yerini almaya hazırlanan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin TSMC tarafından 4nm sürecinde üretilmesi bekleniyor. Daha iyi çekirdek hızlarının yanında Adreno grafik biriminde de kayda değer bir artış yaşanacağı belirtiliyor.

    Kaynaklar Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin bu kez iki varyant olarak piyasaya çıkacağını belirtiyor. İkinci varyant daha yüksek çekirdek hızlarına sahip olacak ve muhtemelen Pro versiyonlarda kullanılacak.

    Üreticiler yılın ilk yarısında Pro ve Ultra versiyonları da aynı yonga seti ile piyasaya sürüyor ancak yılın ikinci yarısında bu versiyonlarda Snapdragon Plus avantajı ile farklılaşma imkânı ortaya çıkıyor. Bu kez yılın başından itibaren performans farkı olan amiral gemileri ortaya çıkabilecek. Diğer taraftan iddialar Snapdragon + Gen 2 yongasetine mi işaret ediyor tam olarak net değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Peugeot E-308

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız