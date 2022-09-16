Snapdragon 8 Gen 2 iki varyanta sahip olabilir

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Qualcomm genelde yılın ilk yarısı için orijinal amiral gemisi, ikinci yarısı için de Plus takılı daha güçlü bir versiyon piyasaya sürüyor. Bunun haricinde herhangi bir versiyon olmuyor ancak gelecek yıl işler değişebilir.

Snapdragon 8 Gen 2 neler sunacak?

Bu yılın sonlarında itibaren amiral gemilerinde yerini almaya hazırlanan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin TSMC tarafından 4nm sürecinde üretilmesi bekleniyor. Daha iyi çekirdek hızlarının yanında Adreno grafik biriminde de kayda değer bir artış yaşanacağı belirtiliyor.

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Kaynaklar Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin bu kez iki varyant olarak piyasaya çıkacağını belirtiyor. İkinci varyant daha yüksek çekirdek hızlarına sahip olacak ve muhtemelen Pro versiyonlarda kullanılacak.

Üreticiler yılın ilk yarısında Pro ve Ultra versiyonları da aynı yonga seti ile piyasaya sürüyor ancak yılın ikinci yarısında bu versiyonlarda Snapdragon Plus avantajı ile farklılaşma imkânı ortaya çıkıyor. Bu kez yılın başından itibaren performans farkı olan amiral gemileri ortaya çıkabilecek. Diğer taraftan iddialar Snapdragon + Gen 2 yongasetine mi işaret ediyor tam olarak net değil.

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