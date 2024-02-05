Snapdragon 8 Gen 3 Lite ufukta göründü: Rakipsiz olabilir

Snapdragon 8 Gen 3 Lite veya 8S Gen 2 olabilir
Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak son raporlar, SM8635 model adını taşıyan yeni bir yonga setinin yolda olduğunu gösteriyor. TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak bu platform, Adreno 735 grafik birimi ve 2,9 GHz hızında çalışan Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacak.
Ayrıca sızıntı kaynağı, işlemcinin 1.7 milyon civarında AnTuTu puanına sahip olduğunu belirtti. Bu aşamada Snapdragon 8 Gen 3'ün 2.1 milyon, 7S Gen 2'nin ise 1 milyon civarında skora sahip olduğunu hatırlatalım. Snapdragon 8 Gen 4'ün ise bu yılın eylül veya ekim aylarında resmiyete kavuşacağını düşünürsek, yeni işlemcinin Snapdragon 8 Gen 3 Lite adını taşıdığını görebiliriz.
Yeni platform için henüz resmi bir duyuru ya da tarih belirlenmedi. Ancak Snapdragon serisi, fiyat anlamında gelecekte çok daha rekabetçi olabilir. Zira Qualcomm amiral gemisi pazarında güçlü bir konuma sahip olsa da, bütçe segmentinde MediaTek'in hakimiyeti sürüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.