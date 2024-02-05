Tam Boyutta Gör ARM tabanlı mobil işlemciler, gün geçtikçe takip etmesi zor bir hal alıyor. Öyle ki Apple tarafında A ve M serisi yongalar korunurken, Android telefonlara yepyeni yonga setleri ile karşılaşıyoruz. Şimdi de Qualcomm, Snapdragon 8 serisine ait yeni bir model hazırlıyor olabilir. Bu işlemcinin daha ucuz amiral gemisi telefonların yolunu açacağı söyleniyor.

Snapdragon 8 Gen 3 Lite veya 8S Gen 2 olabilir

Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak son raporlar, SM8635 model adını taşıyan yeni bir yonga setinin yolda olduğunu gösteriyor. TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak bu platform, Adreno 735 grafik birimi ve 2,9 GHz hızında çalışan Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacak.

Ayrıca sızıntı kaynağı, işlemcinin 1.7 milyon civarında AnTuTu puanına sahip olduğunu belirtti. Bu aşamada Snapdragon 8 Gen 3'ün 2.1 milyon, 7S Gen 2'nin ise 1 milyon civarında skora sahip olduğunu hatırlatalım. Snapdragon 8 Gen 4'ün ise bu yılın eylül veya ekim aylarında resmiyete kavuşacağını düşünürsek, yeni işlemcinin Snapdragon 8 Gen 3 Lite adını taşıdığını görebiliriz.

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Yeni platform için henüz resmi bir duyuru ya da tarih belirlenmedi. Ancak Snapdragon serisi, fiyat anlamında gelecekte çok daha rekabetçi olabilir. Zira Qualcomm amiral gemisi pazarında güçlü bir konuma sahip olsa da, bütçe segmentinde MediaTek'in hakimiyeti sürüyor.

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Snapdragon 8 Gen 3 Lite ufukta göründü: Rakipsiz olabilir