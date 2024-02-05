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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 3 Lite ufukta göründü: Rakipsiz olabilir

    Qualcomm'un Snapdragon 8 serisine ait yeni bir yonga seti üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. AnTuTu'da 1,7 milyon puan alan platform, SD 8s Gen 2 veya Gen 3 Lite olabilir.
    Snapdragon 8 Gen 3 Lite ufukta göründü: Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    ARM tabanlı mobil işlemciler, gün geçtikçe takip etmesi zor bir hal alıyor. Öyle ki Apple tarafında A ve M serisi yongalar korunurken, Android telefonlara yepyeni yonga setleri ile karşılaşıyoruz. Şimdi de Qualcomm, Snapdragon 8 serisine ait yeni bir model hazırlıyor olabilir. Bu işlemcinin daha ucuz amiral gemisi telefonların yolunu açacağı söyleniyor.

    Snapdragon 8 Gen 3 Lite veya 8S Gen 2 olabilir

    Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Ancak son raporlar, SM8635 model adını taşıyan yeni bir yonga setinin yolda olduğunu gösteriyor. TSMC'nin 4nm fabrikasyon sürecini temel alacak bu platform, Adreno 735 grafik birimi ve 2,9 GHz hızında çalışan Cortex-X4 çekirdeğine sahip olacak.

    Ayrıca sızıntı kaynağı, işlemcinin 1.7 milyon civarında AnTuTu puanına sahip olduğunu belirtti. Bu aşamada Snapdragon 8 Gen 3'ün 2.1 milyon, 7S Gen 2'nin ise 1 milyon civarında skora sahip olduğunu hatırlatalım. Snapdragon 8 Gen 4'ün ise bu yılın eylül veya ekim aylarında resmiyete kavuşacağını düşünürsek, yeni işlemcinin Snapdragon 8 Gen 3 Lite adını taşıdığını görebiliriz.

    Yeni platform için henüz resmi bir duyuru ya da tarih belirlenmedi. Ancak Snapdragon serisi, fiyat anlamında gelecekte çok daha rekabetçi olabilir. Zira Qualcomm amiral gemisi pazarında güçlü bir konuma sahip olsa da, bütçe segmentinde MediaTek'in hakimiyeti sürüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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